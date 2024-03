Messina, Pala Rescifina in festa: volley con l'Akademia e musica con Rosa Chemical FOTO

Vigilia di Pasqua da trascorrere tra sport, musica e spettacolo al Pala Rescifina di Messina. In occasione del match casalingo dell'Akademia Sant'Anna contro Mondovì (match numero 10 della pool Promozione in A1 in programma alle 16), previsti tanti momenti appassionanti. Tra questi l'esibizione del cantante Rosa Chemical che si sta esibendo proprio in questo momento.

Stamattina ulteriori eventi con Volley Village S3, Sitting Volley e gonfiabili per i più piccoli hanno dato inizio alla "Akademia Sport and music". Nuovo appuntamento tra pallavolo, musica e spettacolo domenica 7 aprile.