Akademia Città Di Messina tra sport e musica: sabato lo showcase di Rosa Chemical al “PalaRescifina”

Lo showcase di Rosa Chemical precederà il match casalingo di serie A2 femminile dell’Akademia Città Di Messina, in programma al “PalaRescifina” di Messina, sabato 30 Marzo alle 16 con LPM Bam Mondovì. Il concerto, della durata di 45 minuti, prenderà il via alle 15.00. Il cantante, molto amato dai giovani, è stato fra i protagonisti indiscussi dell’edizione 2023 di Sanremo con il brano “Made in Italy”.

Questo appuntamento si va a inserire in una giornata più ampia che prevede, a partire dalle 1, una serie di attività organizzate in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo - Comitato Territoriale di Messina. Si svolgerà, infatti, negli spazi esterni del “PalaRescifina” la tappa promozionale di Volley S3, con l’allestimento di tre campi e uno dedicato al Sitting Volley. Sono anche in programma giochi per i più piccoli, con i gonfiabili forniti da “Neverland” e la possibilità di pranzare al punto ristoro del palazzetto.

L’iniziativa, denominata “Akademia Sport and Music” e realizzata in collaborazione con il Comune di Messina, viene presentata così dal presidente della squadra Fabrizio Costantino: “Sabato 30 Marzo avremo il piacere di ospitare Rosa Chemical durante il pre-gara, con l’obiettivo di divertire il pubblico e caricare tutti i presenti. E’ qualcosa che non si è mai visto prima in una gara di volley in serie A e, sono convinto, che sarà un successo. Quando si unisce lo sport alla musica lo spettacolo è assicurato”.