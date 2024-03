I successi di Akademia, sacrificio costante il valore aggiunto. Maggipinto: “Terza posizione e play-off giusto merito”

Prestazione di forza assoluta quella di Akademia Città Di Messina contro l’Esperia Cremona. Il confronto di domenica scorsa al “PalaRescifina”, oltre alla matematica qualificazione ai playoff, ha consegnato per l’ennesima volta alla città una squadra specchio fedele del sacrificio costante che, dalla seconda parte dello scorso mese di Agosto, ha segnato le giornate di ciascun membro del club: staff dirigenziali, tecnico, gruppo squadra, comparti in cui ciascuno ha lavorato con l’obiettivo di raggiungere tutto il possibilmente conquistabile. Come ricordato dal tecnico Fabio Bonafede nella conferenza stampa post-gara, nessuno alla vigilia avrebbe scommesso che, a metà marzo e a tre giornate dalla conclusione, questa squadra si sarebbe ritrovata con una qualificazione play-off in tasca. Quinto/sesto posto, questa la posizione finale accreditata dagli addetti ai lavori dell’Italia pallavolistica alla formazione messinese. Eppure, la mentalità vincente e la preparazione di uno staff cui le atlete hanno detto e ripetuto con i fatti sempre il proprio “sì” quotidiano, ha generato un circolo virtuoso cui i continui viaggi in giro per lo stivale per inseguire le trasferte, il desiderio di superare ogni limite personale e di squadra, la ferma volontà di arrivare e mai farlo davvero, hanno conferito solo ed esclusivamente valore inestimabile.

E che la squadra sappia trarre, anche dalle difficoltà del cammino, l’energia per tirar fuori le proprie qualità, lo confermano la veemente reazione avuta con Macerata, tre giorni dopo la brutta sconfitta di San Giovanni, la gara di Mondovì – il “PalaManera” è campo ostico per tutti e sul quale Messina ha sfiorato il successo pieno -infine il delicatissimo match interno con Cremona in cui la squadra, oltre a non lasciare neppure un set all’avversaria, ha vinto i tre parziali con distacchi di sicurezza e chiuso gran parte dei long rally giocati a proprio favore, colpo di evidenziatore, quest’ultimo, di una squadra in salute anzitutto mentale e con una fame insaziabile di successi. Perugia, Busto, poi Messina. Le prime autentiche corazzate, mentre sul terzo gradino un vero e proprio miracolo sportivo. Così lo ha definito sempre in conferenza stampa coach Bonafede. Il tecnico originario di Siracusa ed il suo staff stanno lasciando che a scrivere la storia del club e dello sport messinese siano le protagoniste in campo, ma gran merito va anche a chi consente che quotidianemente queste ragazze possano pensare solo a dare il massimo, andando anche a pescare oltre confine eccellenti condizioni atletiche, tecniche e mentali.



Migliore realizzatrice del match, l'opposto di Cremona, Veronica Taborelli con 15 punti (14 in attacco con il 38 % e 1 ace), ma è stata Messina a spiccare in tutti i fondamentali: tre atlete in doppia cifra (39 punti suddivisi tra Payne, Battista e Martinelli), 58 punti complessivi di squadra di cui 45 in attacco e una percentuale del 38 % contro i 31 di Cremona e il suo 27 % offensivo. A muro, sono stati 10 quelli di Messina con capitan Martinelli top blocker del match (4), mentre Cremona si è fermata a 4. Al servizio, 3 gli ace delle siciliane, 2 quelli delle avversarie, anche se Messina ha sbagliato di più (7 errori contro 5 di Cremona). In ricezione, 48 % di positività di squadra per entrambe le formazioni su cui hanno inciso il 73 % di Maggipinto (11 ricezioni) e il 48 % di Rossetto (23 ricezioni). Quest'ultima ha ricevuto uno dei due premi messi a disposizione dagli sponsor; dopo l'MVP di Battista, riconoscimento quale “Top Defender” proprio ad Aurora Rossetto, con la solita prestazione tutta sostanza in ogni parte del campo. In fase break, 30 i punti di Messina (8 quelli di Martinelli e Battista), 15 quelli di Cremona, mentre, in fase side out, 28 i punti delle padrone di casa contro i 15 delle ospiti. 17 per parte, infine, gli errori.