Una perla di Frisenna al 90' regala al Messina un punto d'oro in casa del Benevento

Il Messina centra l'impresa a Benevento pareggiando 1-1 al termine di una gara ben condotta dalla squadra di Modica che ha creato più occasioni degli avversari (anche una traversa colpita da Zunno), e reclamato per un rigore alla fine del primo tempo per un tocco di braccio di Terranova. La rete del Messina è una perla di Frisenna, subentrato all'infortunato Civilleri, che AL 90' dalla distanza con una conclusione secca ha messo la palla all'incrocio dei pali. Per il Benevento al 31' del primo tempo aveva, invece, segnato Lanini, lesto e fortunato a deviare in porta un tiro di Nardi. Il pareggio tiene in corsa il Messina per la zona playoff. Sabato pomeriggio scontro diretto a Latina.