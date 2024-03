Il favorito Lorenzo Lotti vince la Maratona di Messina, nella "Mezza" successi calabresi

Il favorito Lorenzo Lotti ha vinto la 14esima edizione della maratona Antonello da Messina, condizionata dal forte vento di scirocco. Tra le donne a imporsi la lombarda Monica Ottobrini. Per l'emiliano Lotti si tratta del terzo successo dopo le edizioni del 2023 e del 2019. Al secondo posto Filadelfio Gaeta di Lentini mentre a chiudere il podio è stato Sebastiano Foti di Catania. La Shakespear run è andata invece a Riccardo Pavone (Universitas Palermo), mentre primo dei messinesi è stato Giuseppe Trimarchi arrivato quarto. Prima delle donne Nadia Sukaryna della Torrebianca. A trionfare nella mezza maratona è stato il calabrese Emanuele Sesti di Lamezia Terme, davanti al messinese Loris Bertolone e al palermitano Adriano Abbisogni. Sempre nella mezza, prima delle donne Francesca Paone della Hobby Marathon Catanzaro.

Il percorso, chiuso al transito delle auto, ha visto la partenza intorno alle 8.30 e l’arrivo sulla corsia lato monte di via Garibaldi all’altezza di piazza Unione europea e si è snodato tra Corso Cavour, Piazza Duomo, via I Settembre, Piazza Cairoli, Viale San Martino sino al Viale Europa e il rientro per un giro da 5 chilometri e duecento metri da effettuare due volte per la Shakespear run e il Fitwalking, 4 volte per la mezza maratone e 8 volte per la maratona con un tempo massimo previsto di cinque ore.