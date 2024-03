In corso la maratona "Antonello da Messina": c'è anche Lorenzo Lotti

È arrivata alla 14esima edizione la maratona Antonello da Messina che oggi domenica 10 marzo è la grande protagonista sulle strade del centro città. La manifestazione, che rientra nel circuito internazionale delle corse su strada, è stata presentata nei giorni scorsi a Palazzo Zanca e vede la partecipazione di circa 400 atleti per la gara agonistica ma si corre anche la Mezzamaratona, la Shakespear run su un percorso più breve e la Fit walking, una camminata non competitiva che si svolge contemporaneamente alla gara sullo stesso anello per favorire la partecipazione non solo degli atleti agonisti ma anche a chi ha voglia di vivere una giornata di sport all’aria aperta.

Il percorso, chiuso al transito delle auto, ha visto la partenza intorno alle 8.30 e l’arrivo sulla corsia lato monte di via Garibaldi all’altezza di piazza Unione europea e si snoda tra Corso Cavour, Piazza Duomo, via I Settembre, Piazza Cairoli, Viale San Martino sino al Viale Europa e il rientro per un giro da 5 chilometri e duecento metri da effettuare due volte per la Shakespear run e il Fitwalking, 4 volte per la mezza maratone e 8 volte per la maratona con un tempo massimo previsto di cinque ore. In città anche Lorenzo Lotti, l’emiliano che si è aggiudicato due edizioni, nel 2023 e 2019.