Il messinese Giorgio Tabacco trionfa all'Itf 15 mila dollari di Villena

La settimana perfetta di Giorgio Tabacco. A Villena, in Spagna, il giovane tennista peloritano, che lo scorso dicembre è stato fra i protagonisti nella conquista dello scudetto per il Circolo del Tennis e della Vela, ha messo in bacheca il suo primo trofeo da professionista, vincendo un torneo Itf con 15 mila dollari di montepremi. Sul campo in sintetico di Villena, Giorgio Tabacco ha sconfitto, in finale, Liam Gavrielides, in rimonta, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-2, dopo due ore e trentasei minuti di gioco. Il tennista tedesco, in semifinale, aveva avuto ragione, in tre set, di Fausto, accantonando, quindi, il sogno dei due fratelli messinesi che speravano di affrontarsi nell'atto conclusivo del torneo per contendersi il titolo.

A Villena, Giorgio Tabacco ha collezionato sette vittorie consecutive, in quanto il tennista peloritano, prima di accedere al main draw, ha superato due turni nel tabellone delle qualificazioni (sconfitti Alvaro Bueno Gil e Javier Molino) e subito, al primo turno, ha estromesso la prima testa di serie del seeding, il turco Ergi Kirkin, numero 324 al mondo.

Per il più giovane dei fratelli Tabacco, come detto, si tratta del primo successo della carriera, dopo le finali perse, entrambe sulla terra battuta, il 9 maggio del 2022 a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, contro Jack Pinington Jones e il 2 settembre del 2023, a Forlì, contro Gabriele Pennaforti.