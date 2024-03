Akademia Messina, tutto facile col Montecchio: vittoria in tre set

Ramonda Montecchio-Akademia Città di Messina 0-3

Set: 12-25; 16-25; 22-25

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio: Carraro 2, Gueli (l), Napodano (l), Mazzon ne, Bellia 7, Malvicini 0, Arciprete 9, Botezat 8, Pandolfi 0, Caruso 4, Gabrielli 2, Mangani 6. Allenatore: Eraldo Buonavita.

Akademia Città di Messina: Battista 11, Martinelli 5, Catania 1, Ciancio (l), Modestino 6, Felappi (l) ne, Mearini ne, Payne 15, Joly 5, Rossetto 5, Maggipinto (l), Galletti 0, Michelini ne. Allenatore: Fabio Bonafede.

Arbitri: Antonio Mazzarrà di Milano e Marco Laghi di Ravenna.

L’Akademia Città di Messina apre il ritorno della Pool Promozione con una vittoria mai in discussione sul campo del Montecchio. Troppo marcata la differenza di valori e forse anche di motivazioni tra le due squadre al PalaFerroli di San Bonifacio con le ragazze di coach Fabio Bonafede che chiudono la pratica per 3 a 0. Primi due condotti in porto dall’Akademia in scioltezza mentre nel terzo si concede qualche distrazione di troppo che Montecchio coglie al volo per tenersi in piedi, ma nelle fasi cruciali capitan Martinelli e compagne piazzano l’allungo necessario per evitarsi complicazioni