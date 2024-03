Un grande Messina sbanca Brindisi: Zunno superstar con due gol, a segno anche Ragusa

BRINDISI-MESSINA 1-3 Marcatori: pt 32' Zunno, st 6' Ragusa, 9' Opoola, 29' Zunno Brindisi (3-4-3): Saio 5.5; Bellucci 5.5 (21' st Monti 5), Gorzalewski 5, Merletti 5.5; Valenti 6 (41' st Galazzini ng), Petrucci 6, Bagatti 6, Vona 5.5 (28' st Falbo ng); Opoola 6.5 (41’ st Pagliuca ng), Trotta 5.5 (1' st Vantaggiato 6), Guida 5.5. A disp. Antonino, Auro, Fiorentino, Speranza Labriola, Spingola, Zerbo. All. Danucci 5.5. Messina (4-2-3-1): E. Fumagalli 6; Salvo 6 (14' st Ortisi 6), Polito 6 (14' st Lia 6), Manetta 6.5, Dumbravanu 6; Frisenna 6.5, Franco 6.5; Rosafio 6 (40' st Giunta ng), Emmausso 6.5 (41' st Plescia ng), Zunno 7.5; Ragusa 7 (25' st Scafetta 6). A disp. Piana, Zona, Luciani, Signorile, Cavallo, J. Fumagalli, Civilleri. All. Modica 6.5. Arbitro: Centi di Terni 6. Note: Spettatori 800 circa. Espulso al 24' st Piana dalla panchina. Ammoniti Petrucci, Polito, Dumbravanu, Opoola, Fumagalli, Frisenna, Bagatti. Angoli 4-3 per il Messina. Recupero tempo 2' pt, 5' st.

Grande vittoria del Messina che sbanca Brindisi per 3-1 e si rilancia verso la zona playoff. Straordinario protagonista Zunno, una certezza per la squadra di Modica, autore di due reti. Il primo gol al 32'. Nella ripresa il raddoppio di Ragusa, su assist di Emmausso. Immediata la reazione del Brindisi che va in gol con Opoola di testa, ma ci pensa sempre Zunno a rimettere le cose in chiato al 29' del secondo tempo.