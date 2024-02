Settore giovanile Messina: al Catania il derby Primavera, vittorie per U17 e U15 sulla Turris

Un’amara sconfitta nel derby contro il Catania per la Primavera, due vittorie importanti e meritate per Under 15 e Under 17 Nazionale sulla Turris.

Il settore giovanile del Messina archivia il secondo weekend di febbraio che potrebbe, in un verso o in un altro, risultare molto importante per gli obiettivi delle formazioni peloritane.

La Primavera nonostante l’ennesima buona prestazione rimedia la terza sconfitta in campionato nella sentita sfida con il Catania di sabato. Gli etnei proseguono la marcia in vetta grazie ad una rimonta concretizzatasi solo nell’ultimo quarto d’ora al “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela. Messina in vantaggio dopo 8’ con il sinistro beffardo di Galvagna. Nel secondo tempo le marcature di Russo e Patalano fanno sorridere i rossazzurri che mantengono 3 punti di vantaggio sul Giugliano.

Domenica perfetta al “L’ambiente Stadium” di Bisconte grazie alla doppia affermazione sulla Turris. L’Under 15 Nazionale di Mimmo Moschella ritrova un successo che mancava da novembre con un 2-1 in rimonta sui corallini. La Turris si porta avanti con il tap-in di Giordano a fine primo tempo. La reazione dei padroni di casa si concretizza nella ripresa grazie alle marcature di Loria e Tutino.