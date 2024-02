Addio a Giuseppe Carmignani, storico presidente della Polisportiva Messina

Il mondo sportivo e sociale messinese è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Carmignani, storico presidente della Polisportiva Messina, venuto a mancare all’età di 89 anni. Uomo carismatico e di cultura ha legato il proprio nome a memorabili risultati sia tecnici che organizzativi, a cominciare dall’esaltante scalata della squadra di pallanuoto maschile, culminata con la promozione in serie A1 del 2001.

Nei 35 anni di presidenza, ha ideato e promosso numerose manifestazioni di nuoto, pallanuoto ed atletica leggera, anche di carattere internazionale, ma il suo slancio affettivo maggiore è stato per le iniziative di valenza sociale, come i Memorial dedicati a Vittorio Magazzù, tra i fondatori della Polisportiva Messina, Luca Locatelli, giocatore della Polisportiva Messina, prematuramente scomparso in un incidente stradale, all’indimenticato tecnico Carlo Scuderi e più recentemente quello intitolato “I Nostri Angeli”, fortemente voluto da Carmignani per ricordare , nel migliore dei modi, Francesco Filippo e Raniero Messina, i due “angeli” strappati dal destino, nel giugno 2018, agli affetti più cari. Prezioso è stato, inoltre, il suo impegno per l’impiantistica cittadina, a partire, nel lontano 1983, dall’inaugurazione della piscina di Fiumara Guardia, primo vero impianto natatorio sorto a Messina dove poter praticare il nuoto agonistico e l’allora emergente pallanuoto. I funerali si terranno giovedì (ore 16.00) nella chiesa di Pompei.