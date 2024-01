L'Akademia Città Di Messina cede con onore in semifinale di Coppa Italia: a Trieste ci va Busto Arsizio. Coach Bonafede: “Orgoglioso della mia squadra”

Non ce la fa Akademia Città Di Messina a conquistare la finalissima di Coppa Italia. Dopo una gara fisica e dalle grandi emozioni vissute dentro e fuori dal terreno di gioco, combattuta ed equilibrata come poche tra quelle viste in stagione, per giocarsi il trofeo tricolore, a Trieste ci andrà Busto Arsizio.

Parziali altissimi (25-23, 26-24, 27-25) quelli che descrivono nei numeri più significativi una partita avvincente e decisa da una manciata di centimetri e palloni. A Messina l’onore di aver lottato alla pari, il rammarico di esserci andata davvero vicina, la consapevolezza di aver lasciato una traccia indelebile nella storia del volley messinese e di aver lanciato un segnale preciso alle contendenti della prossima Pool Promozione che prenderà il via domenica.

Nello starting six, per le padrone di casa della Futura Giovani Busto Arsizio, coach Amadio si affida in regia a Monza, suo opposto Zanette, centrali Rebora e Furlan, posto 4 Conceicao e Cvetnic, libero Bonvicini; per Messina coach Bonafede schiera Galletti in regia, suo opposto Payne, centrali Martinelli e Modestino, posto 4 Joly e Battista, libero Maggipinto. Partenza di Busto in p1, Messina in p2.

Nel primo parziale, dopo i primi due punti di Busto su errori di Messina (2-0), subito long rally deciso da Modestino che si avventa su una palla slash e rompe il ghiaccio per le ospiti (1-2). Zanette sbaglia in attacco, Payne affonda il colpo, ma il doppio vantaggio Messina è merito di un ace di Modestino (2-4). Busto scalda il pubblico, Joly il braccio e da posto 4 tiene avanti le ospiti (5-7). E’ la stessa Joly che, qualche punto dopo, spedisce out consentendo a Busto di agguantare la parità (8-8). Un muro di Rebora su Battista consente a Busto il momentaneo sorpasso perchè, con due ace di Galletti, Messina trova il primo massimo vantaggio (9-12). E’ il momento di Kelsie Payne; l’americana mette a terra due palloni incredibili e Messina vola a più quattro (10 -14). Busto, un passo alla volta, risale grazie a Zanette, ma soprattutto a Cvetnic (2) e Conceicao (2) (15-16). Martinelli in attacco tiene avanti Messina, ma Zanette risponde con una bordata da posto due (17-18). Messina c’è: Modestino in fase offensiva e Payne a muro in zona 3 costringono coach Amadio a chiamare il primo time-out (17-20). Si rientra in campo e Modestino piazza ancora un muro che sveglia Busto; break di sei punti per le cocche in cui ci mettono le mani pesanti Cvetnic, Zanette e Furlan (23-21). Payne in appoggio e Battista al servizio ritrovano la momentanea parità (23-23); a chiudere il parziale ci pensano Zanette e un errore della statunitense (25-23) in un finale combattuto. Migliori realizzatrici del set Payne, Cvtnic e Zanette con 6 punti; 7 errori per parte.