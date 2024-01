Akademia Messina, a Castellanza si gioca per l’accesso alla finale di Coppa Italia. La diretta stasera su Rtp

Le due squadre si sono qualificate per la competizione al termine del girone di andata; le padrone di casa come seconde classificate e le ospiti come quarte, entrambe nel girone A. Nei quarti di finale, Busto ha avuto la meglio su Cremona, superandola in casa per 3-0, mentre – con lo stesso risultato ma lontano dalle mura amiche – Messina è riuscita ad espugnare il taraflex di Macerata.

La più alta percentuale in attacco la fa registrare Sofia Monza (75 % con 3 punti messi a segno su 4 azioni offensive); la stessa regista di Busto, nonostante i suoi 174 cm, ha piazzato ben 3 muri dei 12 complessivi di squadra. In attacco, 67 % per Viola Tonello (6 punti, ma per lei anche 1 muro), mentre con il 50 % si distingue Giulia Galletti (3 attacchi vincenti sui 6 complessivi). Per Eleonora Furlan sono 10 i punti in attacco (14 in tutto cn 3 muri e 1 ace) ed una percentuale del 48 %; 4 quelli di Aurora Rossetto (40 %) conditi da 3 muri e 1 ace. Al servizio, 4 gli ace di Messina con 12 errori, 6 quelli di Busto con 14 errori. A muro, Top Blocker della gara il capitano di Messina, Melissa Martinelli, a quota 6 (in totale 10 punti per lei, gli altri 4 in attacco); complessivamente, 14 i muri di Messina; 12 quelli di Busto. In ricezione, 41 % di positività per le siciliane (valore su cui incide il 49 % di Maggipinto), 51 % per le lombarde (70 % per Bonvicini). Nella fase break, 31 punti per Messina (Joly a quota 8), 33 per Busto (Zanette a 9); in fase side out, 42 punti per le padrone di casa, 45 per le ospiti. Nessuna ex dell’incontro, due i precedenti ed entrambi nella stagionale regolare di questa stagione: successo per Busto all’andata (3-1) e vittoria al ti-break per Messina al ritorno.

Per il presidente Fabrizio Costantino “poter disputare una semifinale di Coppa Italia è per noi motivo di grande orgoglio. Rappresenteremo Messina in una prestigiosa competizione con l'obiettivo di dare il massimo come abbiamo fatto sin qui. I risultati raggiunti premiano il lavoro serio di una società sana e con grande voglia di crescere ancora". Nell’altro incontro di semifinale di Coppa Italia, Perugia se la vedrà al “PalaBarton” con Talmassons.