Messina, stasera scontro diretto col Monopoli. Out Plescia, Ferrara verso l'addio

Non c'è Vincenzo Plescia nella lista dei convocati per la sfida di questa sera tra Messina e Monopoli, ultima giornata del girone d'andata e scontro diretto salvezza che potrebbe permettere ai giallorossi, vincendo, di vivere il Natale alle porta fuori dalla zona playout. L'attaccante ci ha provato, ma dopo l'operazione alla mano di lunedì scorso, è stato deciso di non rischiarlo per evitare ripercurssioni post-intervento.

Rientra invece tra gli arruolabili Damiano Lia, che pian piano si sta mettendo alle spalle il problema alla caviglia che lo ha tenuto lontano dal campo per qualche settimana. Da capire se dal primo minuto, più probabile uno spezzone di partita per lui. La vera novità odierna è l'esclusione di Michele Ferrara, difensore che sembra prossimo alla rescissione contrattuale: come si ricorderà, già la scorsa estate il calciatore ex Catania pareva prossimo all'addio, salvo poi firmare un prolungamento del contratto. Adesso il matrimonio pare prossimo alla fine.

Per quanto riguarda l'undici iniziale che scenderà in campo stasera, rebus vero d'attacco con Ragusa unico certo del posto nel tridente, mentre con Emmausso squalificato l'altro sicuro titolare dovrebbe essere Zunno che nelle ultime settimane si è mosso bene. L'altro posto se lo giocano Luciani (da prima punta), Cavallo (da esterno) e Scafetta (che potrebbe agire anche da mezzala). Altro dubbio riguarda la corsia destra difensiva.