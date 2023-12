Il nuotatore messinese Alessandro Mazzeo 3° agli Assoluti. I Giochi sono l'obiettivo

Il sogno "Parigi 2024" è diventato un obiettivo concreto per Alessandro Mazzeo. Il 42enne nuotatore messinese, tesserato per la società Onde Blu, si è classificato al terzo posto ai Campionati Italiani Assoluti in vasca corta Finp (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico), che si sono svolti ad Ostia. Risultati di prestigio, ottenuti nelle prove dei 50 e 100 stile libero della categoria Senior S7, chiuse rispettivamente con i crono di 37”33 e 1’22”95, che lo proiettano verso i “pass” olimpici.

«Il nuoto mi sta dando tanto – dichiara Mazzeo – la scoperta, cinque anni fa, di una malattia al midollo con un successivo delicato intervento, mi hanno cambiato radicalmente la vita. Da pilota di aerei di linea mi sono ritrovato proiettato di colpo di un’altra dimensione. Avvicinarmi alla piscina è stato prima un’esigenza e poi un enorme stimolo per reagire alle problematiche di salute. All’inizio, ho dovuto seguire una vera e propria rieducazione motoria ed il conoscere la realtà della Onde Blu, nelle persone dei tecnici Giovanna Amelotti e Lucia Di Stefano, mi ha aiutato molto. Sono cominciati, così, gli allenamenti e, vedendo migliorare costantemente le prestazioni, ho deciso di misurami in gare federali. La scorsa estate ho preso parte a due competizioni in acque libere e agli Italiani mi sono tolto belle soddisfazioni».

Qual è ora il tuo programma agonistico?

«Rispetterò la tabella prevista per partecipare, nel mese di marzo, ai Campionati Assoluti Invernali World Series di Lignano Sabbiadoro, ma il mio sguardo va oltre le Alpi, perché sarebbe stupendo esserci alle Olimpiadi paralimpiche di Parigi, in calendario dal 28 agosto all’8 settembre. Darò il massimo per riuscirci - conclude Mazzeo -. Nella capitale francese, rappresenterei la mia Messina e lancerei l’importante messaggio di non arrendersi mai anche quando le avversità sono gravi ed improvvise».