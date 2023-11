"Bonanno" a fari...spenti. Due derby-Juniores si giocano praticamente al buio

Una partita in programma alle 16:30, finita dopo le 19: Messana-Peloro, categoria Juniores è durata molto più del dovuto, interrotta tre volte per l’impianto di illuminazione del campo sportivo “Bonanno”, andato in tilt e mettendo a rischio anche la disputa della gara. Nello specifico, una delle quattro torri faro ha smesso, a intermittenza, di funzionare, costringendo le squadre e l’arbitro a fare ritorno negli spogliatoi. Alla fine, la gara si è conclusa con una parte di campo totalmente al buio, anche per scelta sportiva della Peloro (che ha perso 2-1), visto che l’alternativa sarebbe stata la sconfitta a tavolino della Messana padrona di casa (ma anche la Peloro gioca tra le mura amiche all’Annunziata).

Un fatto increscioso, accaduto qualche giorno dopo la sistemazione delle stesse torri faro, il cui mancato funzionamento aveva messo in dubbio lo stesso uso serale dell’impianto per settimane, lasciando tante società nell’incertezza. Dopo questa gara, si è giocata nelle stesse condizioni anche Fair Play-Atletico Messina.