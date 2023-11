Al Messina non riesce l'impresa col Benevento: Impronta spedisce i giallorossi in zona playout

Messina-Benevento 0-1

Marcatori: 6’ st Improta

Messina (4-3-3): Fumagalli 7; Lia 6, Manetta 6,5, Polito 5,5, Ortisi 5,5; Scafetta 5,5 (36’ st Luciani sv), Franco 6 (14’ st Buffa 5,5), Giunta 5 (30’ st Firenze 5,5); Cavallo 4,5 (14’ st Ragusa 5), Plescia 6, Emmausso 4,5 (36’ st Zammit sv). A disp. De Matteis, Di Bella, Darini, Pacciardi, Tropea, Salvo, Frisenna, Zunno. All. Modica 5,5.

Benevento (3-4-2-1): Paleari 6; El Kaouakibi 6, Pastina 6,5, Berra 6,5 (36’ st Benedetti sv); Improta 7 (32’ st Capellini sv), Talia 5,5 (1’ st Bolsius 6,5), Agazzi 6, Masciangelo 6,5; Karic 6, Ciano 6,5 (17’ st Kubica 6); Ferrante 6 (1’ st Marotta 7). A disp. Manfredini, Nunziante, Alfieri, Pinato, Tello, Rillo, Viscardi, Masella, Carfora, Ciciretti. All. Andreoletti 7.

Arbitro: Emanuele Frascaro di Firenze 6,5

Note: Ammoniti: Talia (B), Ortisi (M), El Kaouakibi (B), Berra (B), Karic (B), Agazzi (B). Espulso al 45’ st Ortisi (M). Corner: 5-6 - Recupero: 0’ e 4’

Seconda sconfitta consecutiva per il Messina che perde 1-0 con il Benevento e scivola in zona playout, alla pari con il Monopoli a quota 11. Allo Scoglio, dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, i sanniti escono alla distanza, dominando il secondo tempo grazie soprattutto all’impatto dalla panchina di Marotta, subentrato a Ferrante e decisivo, pur non andando il gol. A decidere il match il colpo di testa di Improta al 51’.

Il Messina si fa preferire nel primo tempo, mentre il Benevento resta ad attendere nella propria metà campo, pronto a colpire in contropiede. I biancoscudati calciano tre volte verso la porta di Paleari: al 17’ Cavallo gira centralmente un cross di Lia; al 24’ Scafetta dal limite, su assist di Emmausso, cicca la conclusione che si perde larga e al 37’ il rasoterra di Giunta non fa male a Paleari che blocca terra. Il Benevento, sornione, rischia di far male al primo vero affondo: movimento strepitoso di Ferrante a eludere la marcatura di Polito e botta potente che si stampa sulla traversa a Fumagalli battuto.

In avvio di ripresa sale in cattedra Marotta, subentrato proprio a Ferrante: primo tiro di poco a lato da fuori, poi super parata di Fumagalli sul suo colpo di testa. Dal corner seguente, calciato da Ciano al 51’, Improta si libera della marcatura di Giunta e insacca lo 0-1 sul primo palo. Il Messina avrebbe la chance per pareggiare al 64’: Emmausso smarca Ragusa che si libera per il tiro all’altezza del dischetto del rigore, ma manda clamorosamente a lato. Doppio miracolo, poi, di Fumagalli che al 69’ si esalta su Marotta e Kubica. Arrembaggio finale del Messina che non c’è e biancoscudati che chiudono anche in dieci per l’espulsione di Ortisi che, già ammonito, becca il secondo giallo per un fallo su Agazzi.