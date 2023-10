Messina battuto dal Brindisi in casa: Plescia e Manetta salteranno la sfida col Crotone

Messina-Brindisi 0-1

Marcatori: st 28’ Ganz

Messina (4-2-3-1): Fumagalli 6; Salvo 5,5 (35' st Polito sv, 45’ st Firenze sv), Manetta 6, Ferrara 5,5, Ortisi 6; Franco 5,5 (35' st Giunta sv), Frisenna 5,5 (35' st Scafetta sv); Cavallo 5 (18' st Luciani 5,5), Emmausso 5, Ragusa 5,5; Plescia 6. A disp. De Matteis, Pacciardi, Darini, Tropea, Buffa, Zunno, Di Bella, Firenze. All. Modica 5,5.

Brindisi (3-5-2): Albertazzi 6,5; Valenti 6, Cappeletti 6, Bizzotto 6; Albertini 6,5, Vona 6,5 (31' st Ceesay sv), Petrucci 6, Golfo 6,5 (27' st De Angelis 5), Monti 5,5; Bunino 6,5 (41’ st Moretti sv), Fall 6,5 (27' st Ganz 7). A disp. Auro, Saio, Gorzelewski, Lombardi, Mazia, Bellucci, De Feo, Nicolao, Costa. All. Danucci 7.

Arbitro: Aleksandar Djurdjevic di Trieste 5,5Assistenti: Simone Asciamprener Rainieri di Milano e Davide Rignanese di Rimini

Quarto ufficiale: Giuseppe Costa di Catanzaro

Ammoniti: Salvo (M), Cappelletti (B), Manetta (M), Emmausso (M), Plescia (M), Ortisi (M), Scafetta (M)

Espulso al 41' st De Angelis (B) e al 47' st Plescia (M)

Corner: 3-8 - Recupero: 2’ e 7'

Prima sconfitta casalinga stagionale per il Messina, battuto 1-0 dal Brindisi che viola lo Scoglio con il gol realizzato al 73' da Ganz, in campo da una manciata di secondi per Fall. Messina che protesta per la posizione di partenza di Bunino, che dopo il cross di Albertini fa la sponda per l'autore del gol.

Messina imbrigliato dalla fatica difensivista del Brindisi, sceso in campo con un abbottonatissimo 3-5-2 che limita le velleità offensive dei biancoscudati, mentre Modica conferma la formazione con quattro attaccanti scesa in campo una settimana fa a Picerno. Messina che produrrà pochissimo, fatta eccezione per un’iniziativa di Ragusa in avvio, chiusa da un tiro sul fondo di Plescia e da una potente conclusione nella ripresa dello stesso attaccante, parata sul primo palo da Albertazzi. Poi l’episodio del gol: Bunino, in sospetto fuorigioco, fa da sponda per Ganz che da due passi non sbaglia. Nel finale espulsi De Angelis (rosso diretto dopo un duro intervento su Polito) e Plescia (doppia ammonizione) che salterà la sfida di Crotone come Manetta.