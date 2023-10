Il leone torna a ruggire: la mascotte Lillo 757 al fianco del Messina

Rinascita e nuove prospettive. Il ritorno nel calcio professionistico del Messina ha segnato un netto punto di rottura dopo anni travagliati tra fallimenti e tanti campionati dilettantistici. Giunti alla terza stagione in Serie C sotto la guida della famiglia Sciotto, anche l’ambiente prova a ricompattarsi attorno alla propria squadra sognando un futuro roseo ed ambizioso. In questo contesto, si inserisce perfettamente la volontà da parte dell’ex direttore generale Lello Manfredi di riportare allo stadio una mascotte identitaria per il Messina. Una scelta ricaduta su Luca e Marco Peschiera, grandi amanti di Messina e del Messina.

L’iniziativa pone le sue basi sulla precisa volontà di riportare allo stadio i bambini e i giovani appartenenti a quella fascia d’età che non ha vissuto gli anni della Serie A e B. Da questi presupposti è nata l’idea di far tornare protagonista una mascotte identitaria per la squadra dello stretto. Grazie ad una capillare promozione sui social da Facebook ad Instagram passando per Tik Tok, è nato Lillo 757 un nome non banale ma ricco di significato grazie ad uno stretto legame con la tradizione: l’unione della Madonna della Lettera, protettrice di Messina, con la data della fondazione cittadina.

Da tre stagioni a questa parte, la mascotte è diventata una vera e propria attrazione per i tanti bambini che accorrono al “Franco Scoglio” per assistere alle partite. Tra selfie e fotografie, memorabili sono diventati anche alcuni riti scaramantici come il sale gettato nel pre partita vicino alle linee di porta. Una presenza costante divenuta grande protagonista anche fuori dal terreno di gioco. Oltre agli eventi “istituzionali”, infatti, la grande novità di questa stagione è la nascita del giornalino “Il Diario dei Leoni”. Grazie al supporto di diversi sponsor cittadini, l’opuscolo viene distribuito ai tifosi prima delle gare casalinghe. Un’ulteriore iniziativa rivolta non solo a bambini e ragazzi ma anche ai tifosi adulti nel ricordo di quanto avveniva già ai tempi dello stadio “Celeste”. Dalla classifica aggiornata sino al programma completo delle gare, è lo stesso Lillo a rivolgersi ai tifosi presentando il match, l’avversario e facendo un breve commento sul momento del Messina in campionato. Proprio da queste iniziative si cerca di creare un’unione sempre maggiore tra la squadra e la propria gente in un clima che possa essere sempre positivo e propositivo. Appuntamento, quindi, allo stadio “Franco Scoglio” per assistere alle partite del Messina insieme a Lillo 757.