Messina, rischio porte chiuse per il primo derby cittadino della stagione: Basket School-Fortitudo verso il rinvio

L'Asd Fortitudo Messina, in piena sintonia con il Basket School Messina, comunica la richiesta di rinvio della partita in programma domenica 15 ottobre al PalaTracuzzi alle 18. Una scelta presa per evitare che il primo derby stagionale della Serie B interregionale di pallacanestro si giocasse a porte chiuse per la inagibilità dello stesso PalaTracuzzi.

L'Asd Fortitudo Messina ha acconsentito che la gara venga posticipata a martedì 17 ottobre, giorno in cui ricorrerà il secondo anniversario della scomparsa di Haitem Fathallah, in carriera tesserato sia con il Basket School che con la Fortitudo. Occasione, questa, utile per ricordare un ragazzo che ha lasciato un grande vuoto nei cuori degli appassionati del basket messinese.

"Nel ricordo di Haitem - dice il General manager della Fortitudo Messina Giuseppe Merrino - vogliamo una volta di più evidenziare come esista assoluta unità di intenti tra le realtà sportive cittadine che cercano, pur con tutte le difficoltà del caso e con grandi sacrifici, di contribuire alla crescita del movimento cestistico a Messina, piazza per troppo tempo relegata nel dimenticatoio del nostro sport. Per colpe non nostre, oggi paghiamo una situazione degli impianti assolutamente non consona all'importanza della tredicesima città d'Italia. Fare pallacanestro a Messina è davvero difficile. Forse anche impossibile. Per questo, noi della Fortitudo, insieme al Basket School, vogliamo lanciare un segnale univoco che, speriamo, venga colto anche dalle istituzioni e dagli organi preposti".