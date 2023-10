Messina addormentato, il Sorrento passa di rigore: la decide De Francesco

Sorrento-Acr Messina 1-0

Marcatori: pt 26’ (rig.) De Francesco

Sorrento (4-3-3): Marcone, Todisco, Blondett, Fusco (41’ st Panelli), Loreto (37’ st Colombini), Cuccurullo, De Francesco, Vitale (37’ st Vitiello), La Monica (28’ st Messori), Ravasio, Scala (28’ st Petito). A disp.: Del Sorbo, D’Aniello, Badje, Bonavolontà, Kone, Caravaca. All. Maiuri

Messina (4-3-3): Fumagalli, Lia, Manetta, Pacciardi, Ortisi, Frisenna (35’ st Luciani), Franco (13’ st Buffa), Scafetta (13’ st Cavallo), Emmausso (35’ st Zammit), Plescia, Ragusa (26’ st Zunno). A disp.: De Matteis, Ferrara, Giunta, Salvo, Darini, Tropea. All.: Modica

Arbitro: D’Eusanio di Faena

Il Messina non riesce a dare seguito al bel successo sull'Avellino e si arrende in casa del Sorrento. I giallorossi escono sconfitti per 1-0, dopo il rigore trasformato da De Francesco al 27' del primo tempo. Adesso il doppio impegno casalingo con Casertana e Giugliano.