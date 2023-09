Messina, due gol e buone indicazioni contro l'Igea Virtus

Il classico 4-3-3 ma con tante novità nell’undici iniziale. Nell’allenamento congiunto, disputato allo stadio “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela contro la Nuova Igea Virtus (Serie D), il tecnico del Messina, Giacomo Modica, ha mischiato le carte e proposto una formazione fin qui inedita: tra i pali De Matteis e in difesa Lia, Manetta, Ferrara e Ortisi, provato, prima, da terzino e, poi, anche da esterno destro; a centrocampo Frisenna, Buffa e Scafetta, mentre nel tridente offensivo Luciani al centro con capitan Ragusa e Zunno ai lati. 3-4-3, invece, per i barcellonesi di mister Pasquale Ferrara (anche arbitro dell’incontro) con Lumia in porta, Verdura, Triolo e Franchina in difesa, Russo, Abbate, Biondo e Silipigni in mezzo e Longo, Schinnea e Isgrò in avanti.

Buon test per i biancoscudati in vista della sfida casalinga contro l’Avellino in programma domenica alle ore 14 allo stadio “Franco Scoglio”.

Un gol per tempo nel 2-0 finale, ma anche due reti annullate a dimostrazione della grande mole di gioco creata dal Messina: nel primo tempo è Luciani a sbloccare il risultato con una conclusione sul primo palo, mentre nella ripresa è stato Plescia a firmare il raddoppio con un diagonale dentro l’area dopo una bella azione partita dalla trequarti.

Ritmi intensi soprattutto nella prima frazione, con il Messina che ha prodotto molto sfruttando la caratura superiore del proprio organico, creando diverse occasioni sventate da ottimi interventi dell’estremo difensore barcellonese, Giuseppe Lumia, classe 2004 e uno degli ultimi innesti della Nuova Igea Virtus, che sta preparando il prossimo impegno interno contro il Portici.

Da segnalare anche le reti di Zunno ed Emmausso, annullate per posizione irregolare.

Trame di gioco interessanti e buona condizione atletica per un Messina in crescita, confermando la prova positiva anche nella ripresa, quando mister Modica ha rivoluzionato la squadra: dentro Fumagalli in porta, in difesa Lia, Polito, Darini e Tropea; a centrocampo Ortisi sull’esterno con Franco (deve scontare l’ultimo turno di squalifica) e il maltese Zammit, mentre in attacco il trio composto da Cavallo, Plescia ed Emmausso.

Il tecnico peloritano ha così ruotato tutti gli elementi a propria disposizione, ad eccezione di Salvo, che ha ripreso almeno a correre, di Giunta, Pacciardi e Firenze, risparmiati e che si sono allenati a parte. Oggi doppia seduta al “Marullo” e domani rifinitura allo stadio “Franco Scoglio”, alla vigilia della temibile sfida con gli irpini da poco affidati a Michele Pazienza.

Prevendita. È scattata ieri alle ore 13: i tagliandi possono essere acquistati nei punti vendita autorizzati o sul sito postoriservato.it, unico canale disponibile, invece, per il settore ospiti. Dalle ore 11 di domenica sarà aperto il botteghino del PalaRescifina. I prezzi (più diritti di prevendita): in Curva Sud biglietto intero ordinario a 15 euro (13 euro per gli amici del Messina); da 0-6 anni gratis, da 7-14 anni 7 euro; donne 8 euro e 10 euro per gli over 65. In Tribuna A biglietto intero a 22 euro, da 0-6 anni gratis, ridotto 7-14 anni a 13 euro. Nel settore ospiti biglietto intero a 15 euro.