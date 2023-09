Messina amareggiato, ma pronto al riscatto

Il rammarico di chi sa di aver sprecato una buona occasione per conquistare la prima vittoria stagionale e regalarsi un eccellente debutto al “Franco Scoglio”. Ma anche la consapevolezza dei propri mezzi e solo una sbavatura finale, pur evitabile, ha rovinato una prestazione positiva. Sensazioni contrastanti per il Messina nel dopo Turris, perché lasciarsi rimontare dal 3-1 al 3-3 tra l’83’ e il 95’ sa tanto di due punti persi.

«È stata una partita impegnativa, abbiamo corso tanto, anche senza palla, ma nel secondo tempo ci siamo abbassati. Dobbiamo imparare a gestire meglio il risultato. C’è amarezza ma abbiamo affrontato una grande squadra che veniva da tre vittorie consecutive. Non abbiamo avuto paura, ma dobbiamo crescere», è l’analisi del centrocampista Giulio Frisenna, autore del 2-0: «Ero partito con l’intenzione di calciare, c’era spazio e, quando c’è, dal limite cerco di tirare ed è andata bene», ha aggiunto il classe 2002, utilizzato da play: «Il mister mi fa girare e non è un problema. Sono a disposizione della squadra e devo ringraziare allenatore e compagni che danno fiducia. Le partite fanno crescere e acquisire esperienza – ha aggiunto il centrocampista –. Mi trovo bene e spero di migliorare. I più grandi ci aiutano, anche perché per molti è il primo anno in C».

Tra gli over Michele Emmausso, autore del 3-1 che ha illuso i giallorossi: «Ci deve essere amarezza, perché ci fa capire che ci teniamo a fare bene. Bisognava stare più attenti e dobbiamo evitare certi errori che ti costano punti importanti in un campionato difficile e con giocatori pronti a punirti». Per l’attaccante classe 1997 un bel gol e un perfetto assist per Plescia dopo essersi avventato su un debole passaggio del portiere ospite: «È il nostro modo di giocare. Il mister vuole pressing a tutto campo, ho recuperato palla e abbiamo segnato facendo gioire i tanti tifosi allo stadio», ha aggiunto Emmausso, che ha spiegato la sua scelta di venire a Messina: «Sapevo che piazza e che allenatore avrei trovato. Ho avuto mister Modica a Vibo e mi ha cambiato il modo di giocare. Quando mi ha chiamato non ho esitato e sono convinto che risponderemo alla grande».

Verso Francavilla

Allenamento mattutino per i giallorossi, che oggi svolgeranno la rifinitura prima della partenza verso la Puglia. Out Salvo, che ha svolto terapia, mentre Giunta ha lavorato a parte ma difficilmente sarà convocato.

Giudice sportivo Ammenda di mille euro comminata al Messina per cori offensivi indirizzati nei confronti del direttore di gara e contro la tifoseria ospite.

L’incontro

L’Acr Messina e la Ssd Unime hanno ampliato la convenzione già sottoscritta anche all’Ateneo peloritano, permettendo a studenti e dipendenti di fruire di sconti per gli abbonamenti e, inoltre, i calciatori potranno utilizzare le strutture del Polo Sportivo universitario e del Centro clinico. E ancora il Messina donerà uno stock di abbonamenti a titolo gratuito all’Ateneo e promuoverà l’Università di Messina attraverso i mezzi di comunicazione ufficiali.