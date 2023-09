Messina, pari che sa di beffa. La squadra di Modica avanti 3-1 viene raggiunta nel recupero dalla Turris

Messina - Turris 3-3

Marcatori: 1’ Plescia, 9’ Frisenna, 20’ D’Auria, 5’st Emmausso, 38’st Giannone, 50’st Nocerino

Messina (4-3-3): Fumagalli 5.5; Lia 6 (27’st Polito 5.5), Manetta 6.5, Pacciardi 6, Ortisi 6; Scafetta 6, Frisenna 7 (47’st Ragusa sv), Firenze 6; Emmausso 7 (47’ Buffa sv), Plescia 6.5 (21’st Zunno 5), Cavallo 6 (21’ Ferrara 6). All. Modica 7

Turris (3-4-3): Fasolino 5; Cocetta 4.5 (33’st Esempio sv), Miceli 6, Burgio 6; Cum 6, Scaccabarozzi 5.5, Matera 5.5 (22’st Pugliese), Contessa; D’Auria 6.5 (17’st Nocerino), De Felice 5.5 (17’st Maniero 5.5), Pavone 5 (17’st Giannone 7). All. Caneo

Arbitro: Simone Galipò di Firenze 6

Note: Ammoniti Crocetta, Manetta, Matera, Scaccabarozzi, Polito, Frisenna, Pugliese. Spettatori. Angoli . Recupero 6’ e 5’

Un pari che sa di beffa per il Messina, in vantaggio per tutta la partita e raggiunto in pieno recupero: occasioni, errori, emozioni sei gol nell’esordio al “Franco Scoglio” contro la Turris. I campani inseguono sempre e alla fine strappano un sofferto 3-3, sfruttando i cambi e approfittando di una gestione finale sofferente dei peloritani. Per i quali sono assolutamente due punti persi. Il Messina passa subito in vantaggio con Plescia e già al 9' arriva il raddoppio con Frisenna. Ma la Turris non si piega e al 20' trova il gol del 2-1 con D'Auria. Nella ripresa passano 5' e i padroni di casa si portano sul 3-1 con il gol di Emmausso che festeggia sotto la curva Sud. Sembra fatta, ma al 95' i campani trovano l'insperato pareggio con Nocerino.