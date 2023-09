Il Messina riabbraccia la sua gente. Modica: "Vogliamo fare una prestazione importante"

Curiosità e voglia, finalmente, di sostenere il Messina. Alle 18,30, dopo venti giorni di stop forzato, i biancoscudati torneranno in campo per affrontare la Turris, capolista a sorpresa di questo campionato e unica squadra a vincere tre partite su tre, conquistando, peraltro, gli scalpi illustri di Benevento e Crotone: «Sono molto curioso di vedere cosa saremo in grado di fare dopo tanto tempo in cui siamo stati fermi – dice l’allenatore del Messina Giacomo Modica – ed è davvero bello tornare al calcio giocato. Dobbiamo solo cercare di fare una prestazione importante per ringraziare chi ci consente di fare questo meraviglioso lavoro».

E il cammino iniziale della Turris non sorprende Modica: «Stimo molto Bruno Caneo come persona e come tecnico, è molto preparato e ha una squadra consona alle sue aspettative tecnico-tattiche. Ho visto le loro tre partite, hanno entusiasmo, giocano bene, sono liberi mentalmente e meritano i punti che hanno. Noi, invece dobbiamo portare la gente dalla nostra parte attraverso gioia e divertimento e quell’entusiasmo che ha usato la Turris. Come stiamo? Non lo so – dice con grande onestà Modica –, abbiamo fatto solo due allenamenti al “Franco Scoglio” e, paradossalmente, dobbiamo ancora trovare le distanze. Cercheremo di mettere in pratica quanto preparato in questi 60 giorni, facendo una prestazione importante e ottenendo, spero, il massimo risultato: sarà fondamentale dare il meglio di noi stessi, offrendo continuità a quanto visto a Cerignola. Se risponderemo bene – prosegue l’allenatore del Messina – saremo fieri di quello che porteremo a casa, ma la cosa essenziale è creare le condizioni per farlo, divertendoci attraverso il lavoro. I ragazzi vogliono dimostrare di poter competere con tutti e che sono validi per Messina».

Giacomo Modica tornerà in panchina al “Franco Scoglio” 1971 giorni dopo quel Messina-Paceco 5-0 del 29 aprile 2018, valido per la penultima giornata di quel campionato di Serie D, e ritroverà uno stadio con oltre 2000 presenti. Nella tarda serata di ieri, il dato tra biglietti venduti e abbonamenti sottoscritti era pari a circa 1800. A tal proposito, la società ha deciso di prorogare fino a oggi la vendita degli abbonamenti, con l’obiettivo di raggiungere quota 1500 abbonati.

Oggi, intanto, ci saranno anche 200 giovani tifosi, presenti allo stadio nell’ambito del protocollo d’intesa siglato con la Messina Social City della presidente Valeria Asquini e curato dal presidente Sciotto, il sindaco Basile e l’assessore Finocchiaro: «Queste iniziative hanno un valore inestimabile per i nostri giovani – dice proprio Finocchiaro –, siamo contenti perché diamo questa possibilità ai ragazzi, dimostrando ancora una volta sensibilità verso lo sport e le società cittadine».