Il Messina si avvicina al debutto casalingo. Domani stop alla campagna abbonamenti

Ricomincia, finalmente, il campionato del Messina. La sfida esterna contro l’Audace Cerignola della prima giornata sembra già lontanissima e resta l’unica partita ufficiale dei giallorossi sulle tre in programma. Nonostante si tratti di un match datato 2 settembre, concluso con un positivo 2-2, la squadra di mister Giacomo Modica deve ripartire da lì. Quella che, da calendario, doveva essere la prima gara casalinga contro la Casertana è stata rinviata su richiesta del club campano (si giocherà l’11 ottobre), ammesso in terza serie solo a fine agosto, mentre la successiva sfida sul campo del Taranto non è stata disputata per l’indisponibilità dello stadio “Iacovone”. Una decisione che ha lasciato parecchi dubbi, anche perché ha costretto il Messina a ritardare il ritorno in campo di ben 19 giorni, e cioè giovedì 21 (ore 18.30) contro la Turris. Andando, inoltre, a “intasare” ulteriormente il prossimo mese che, oltre ai normali turni, ne prevede uno infrasettimanale e il match di Coppa Italia contro il Catania.

È la settimana, molto breve, che porta dunque al primo match interno della nuova stagione: tra doppie sedute e allenamenti congiunti, il Messina ha cercato di tenere alta la concentrazione e di trovare il ritmo partita per farsi trovare pronto e dare continuità al buon pareggio del primo turno.

Chi non si è mai fermata, invece, è proprio la Turris che, in tre giornate, ha conquistato tre vittorie e viaggia da capolista a punteggio pieno. L’ultimo successo nel derby contro il Sorrento è la dimostrazione di una squadra di carattere, tosta e che si esprime in modo offensivo: sono ben 9 le reti messe a segno e contro compagini di spessore come il Benevento, battuto 3-1 all’esordio, o il Crotone, superato 3-2 in trasferta.

Quella campana guidata dal tecnico Bruno Caneo è una squadra che concretizza molto, ma subisce anche, come i 5 gol incassati in tre gare.

Un ottimo inizio, anche un po' a sorpresa, quello della Turris, sicuramente non uno degli avversari più semplici per un Messina che, nonostante il lavoro giornaliero, non ha potuto ancora trovare la necessaria continuità.

Fumagalli e compagni ieri hanno svolto una doppia seduta al “Marullo”, dove si alleneranno anche questa mattina, mentre domani è prevista la rifinitura allo stadio “Franco Scoglio” per un primo impatto con il manto erboso, rinnovato dopo i concerti di fine luglio con i lavori eseguiti dalla ditta Calatozzo e supervisionati dal Comune per garantire un terreno in buone condizioni.

Prevendita. È iniziata ieri e proseguirà fino a giovedì, quando alle ore 16 aprirà il botteghino del “PalaRescifina”. Il costo dei tagliandi in Curva Sud è di 15 euro, in Tribuna di 22 euro (oltre i diritti di prevendita) e 15 euro per il settore ospiti (fino a mercoledì). Sono acquistabili nei punti vendita autorizzati o tramite il sito postoriservato.it.

Campagna abbonamenti. Scadenza fissata mercoledì 20: al momento toccata quota 850 tessere sottoscritte tra Curva Sud e Tribuna, ben 200 abbonamenti rilasciati solo nella giornata di ieri.