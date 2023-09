Messina, rosa al completo con l'ingaggio del giovane Darini

I 24 tasselli tutti inseriti: con l'ufficializzazione dell'ingaggio del giovane Darini e l'arrivo dell'Under 21 maltese Zammit, completata la "lista" Lega Pro per affrontare il campionato di Serie C.

Retroguardia, con un asterisco. Tra i pali confermato Fumagalli, cambiato invece il secondo, che non sarà più Daga, piuttosto De Matteis. Linea difensiva con Lia e l'under messinese Salvo a destra, dall'altra parte Tropea, arrivato in prestito dall'Empoli, dovrebbe partire titolare come mancino naturale. Le alternative sono adattamenti: Ortisi arretrato ancora, da mezzala a laterale difensivo più di spinta, così anche Polito che reinventato centrale, potrebbe anche "migrare" sulla corsia sinistra. In mezzo il ritornato Manetta, il confermato e "rinnovato" Ferrara, il mancino Pacciardi e, appunto, Polito (che ha giocato a Cerignola) o Darini.

Le pedine del centrocampo. Ad agire da play sarà, scontata la squalifica, assolutamente Franco. Calciatore di livello, che già scalpita per prendersi le chiavi della median. Piace la personalità di Buffa, giovane con tanta voglia di riscatto, che dimostrare quanto vale. Ma occhio anche a Frisenna che in quella mattonella può tranquillamente giocare. Senza dimenticare Giunta, che si è adattato per l'esordio ma di base viene considerato mezzala, proprio come Frisenna. Le altre "armi" da interno sono Firenze, già a segno su punizione, talento puro che entrando in condizione diventerà punto di riferimento dello scacchiere, così anche Scafetta che è "pupillo" dell'allenatore Modica, per passo, inserimenti e giocate.

E veniamo all'attacco. La punta tanto attesa è Vincenzo Plescia, aspettative alte per lui e grande voglia di sorprendere. Il suo "vice" è una scommessa, cioè Luciani. Promessa frenata dagli infortuni. Imprevedibilità, sprint, superiorità numerica e spazi da creare sui laterali con Emmausso, Cavallo, Zunno e il capitano Ragusa. Zammit, quindi, è l'ultimo arrivato, un "jolly" da tirare fuori al momento giusto. Un altro weekend di stop, tanta voglia di tornare in campo: bisognerà attender giovedì prossimo, quando al "Franco Scoglio" arriverà la Turris.

L’accordo con le scuole. Intanto è stato firmato un protocollo d’intesa che consentirà alle istituzioni scolastiche dell’intera provincia di poter usufruire delle agevolazioni previste nell’ambito della campagna abbonamenti per la nuova stagione sportiva. In particolare, la convenzione riguarda la scontistica del 30% che verrà riconosciuta agli studenti messinesi di ogni ordine e grado.