Tennistavolo, al via i Mondiali in Svezia: c'è anche Matteo Mutti della Top Spin Messina

Al via i Campionati Europei a squadre di tennistavolo, in scena a Malmö, in Svezia. Partecipano 24 squadre femminili e altrettante maschili, suddivise in otto gironi. Le prime due classificate di ogni gruppo accederanno agli ottavi di finale a eliminazione diretta. La Germania è la detentrice di entrambi i titoli. Saranno in gara entrambe le Nazionali azzurre, composte sul fronte femminile da Giorgia Piccoli, Debora Vivarelli (entrambe del Centro Sportivo Esercito), Gaia Monfardini (ASV TT Sudtirol) e Nikoleta Stefanova (Tennistavolo Castel Goffredo) e in campo maschile da Leonardo Mutti (Aeronautica Militare), Matteo Mutti (Top Spin Messina), John Oyebode (Tennistavolo Sassari) e Andrea Puppo (Apuania Carrara), che saranno guidati dai tecnici Elena Timina e Lorenzo Nannoni, coadiuvati dal preparatore fisico Massimo Oliveri