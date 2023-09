Messina ha il suo tuttofare. Ortisi: “In qualsiasi ruolo per questa squadra”

Da esterno offensivo a mezzala, adesso persino terzino. Pasqualino Ortisi è pronto all'ennesima trasformazione, coraggiosa ma che può portare frutti lavorando anche sulla fase difensiva. È lui “l'invenzione” di Giacomo Modica dell'ultima ora, per sopperire all'eventuale carenza a sinistra, dove di ruolo c'è il solo il classe 2004, Lorenzo Tropea, in gol all'esordio. Una posizione che anche allo stesso ex Casarano non sembra dispiacere: «Si tratta di un ruolo in cui il mister mi sta testando da giorni, personalmente ce la metterò tutta nel tentativo di giocare lì e aiutare la squadra. Ovviamente è una posizione in cui il mister mi sta inventando, quindi mi dovrò adattare, ma lavorerò in settimana e poi vedremo cosa accadrà. Sono stato provato anche in altre posizioni, sono a disposizione totale del tecnico, dove mi vorrà impiegare giocherò, non ho alcun problema, neppure ad arretrare».

Ortisi, arrivato lo scorso gennaio nel mercato di riparazione sotto la gestione tecnica Logiudice-Raciti, è partito subito forte nel ritiro pre-campionato in Calabria, forte anche della fiducia che sente: «Con Modica ho un rapporto stupendo, spero per me questa sia una stagione importante, perché sono nel pieno della mia carriera e mi serve acquisire esperienza per migliorare. Con l’aiuto del mister spero di fare bene, mi trovo alla grande. Durante gli allenamenti, spingiamo come se fossimo sempre in partita e questo ci aiuta nella mentalità». E si è visto anche all’esordio a Cerignola: «Abbiamo affrontato una squadra molto forte (che ieri ha pareggiato di nuovo, contro il Cerignola in trasferta, ndc) senza tirarci indietro e giocando a viso aperto fino all’ultimo istante trovando un grande pareggio. Sono contento che i tifosi abbiano apprezzato il nostro impegno, ce la metteremo tutta da qui al termine del campionato per fare il meglio e renderli orgogliosi».

Settimana di stop, in attesa di recuperare la sfida con la Casertana che sta allestendo una squadra super. Un’altra avversaria che vorrà competere per i quartieri altri. Al momento, il prossimo impegno ufficiale è previsto lunedì 18 settembre a Taranto, ma tutto è condizionato alla risoluzione del caso legato allo stadio “Iacovone”, al momento chiuso per accertamenti dopo gli incendi che si sono sviluppati nel derby dello scorso weekend contro il Foggia. «Ci faremo trovare pronti per i prossimi impegni», assicura Ortisi. Ma certo non sarebbe il massimo dovere attendere ancora per tornare in campo, balzando praticamente alla quarta giornata, che corrisponderà all’esordio interno: la gara in programma alle 18:30 contro la Turris. Questo turno di stop forzato, comunque potrà essere sfruttato dallo staff tecnico per issare il livello della condizione fisica di alcuni elementi, come Firenze e Plescia.

Oggi giorno libero, niente allenamenti. Prossimo impegno non ufficiale previsto per domani alle 19 al “Marullo” con il Valletta Fc, società militante nella massima serie maltese, dal quale peraltro il Messina ha ingaggiato l’attaccante under 21, Andrea Zammit, che si aggregherà al gruppo la prossima settimana.