La SSD UniMe trionfa nel torneo "Esordienti" di baseball per ciechi

Weekend entusiasmante e ricco di soddisfazioni quello appena concluso per la SSD UniMe che, nella splendida cornice dello stadio di Baseball di Bollate (Milano) si aggiudica il torneo “Esordienti” di Baseball per Ciechi, manifestazione realizzata dalla Commissione Baseball Giocato da Ciechi della Federazione Italiana Baseball Softball e da C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno) di Varese in collaborazione con ASST Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda e ASST Fatebenefratelli Sacco, rivolta alle squadre che potenzialmente prenderanno parte al campionato di Serie A 2023/24. Dopo un avvio un po' sottotono, la formazione allenata da Luisa Colosi ed Emilia Ammirato si è resa grande protagonista sbaragliando la concorrenza e portando a casa un’ambita vittoria finale.

Prima uscita per il team universitario contro gli All Star Young, formazione etnea composta da tante nuove leve ma anche da diversi giocatori di esperienza provenienti da società blasonate come Patrini Malnate, Lampi Milano e Leonessa Brescia. 5-5 il risultato finale di questo primo match di qualificazione, gara che ha permesso agli atleti peloritani di prepararsi al meglio al secondo incontro, vinto 3-0 contro Rovigo. Nel pomeriggio altre due uscite per la formazione messinese, impegnato nuovamente contro gli All Star (vittoria per 2-0) e contro Rovigo (0-0 il finale).

A conclusione della prima giornata di gara, con due vittorie e due pareggi, la SSD UniMe chiude la fase a gironi al primo posto e, di conseguenza, accede di diritto alla finalissima della domenica, disputata e vinta con il finale di 3-2 contro gli All Star Young. Nella partita che aggiudica il torneo, gli universitari si rendono protagonisti di una superlativa fase difensiva, con due azioni su tutte portate a termine da Giovanni Santamaria che, con due tiri millimetrici ben raccolti dall’atleta vedente Emanuela Pianotti, hanno fermato la fase d’attacco degli avversari mettendo in cassaforte la vittoria.

Oltre alla vittoria del torneo, per la SSD UniMe sono tanti anche gli ottimi risultati individuali: Giovanbattista Nava è stato premiato come miglior giocatore senior del torneo, mentre in fase offensiva ottime prestazioni per Giovanni Santamaria e Massimiliano Neto (entrambi autori di 7 valide).

Nella foto

Da sinistra in piedi: Pietro Agostino, Massimiliano Neto (giocatore in prestito dal Patrini Malnate), Giovanni Santamaria, Santi Cottone, Giovanbattista Nava, Giuseppe Venuto, Raffaele Carbone. Da Sinistra in ginocchio: Emilia Ammirato, Hanna Curby Emanuela Pianotti, Luisa Colosi, Loredana Garufi