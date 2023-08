Ecco Plescia: Messina ha il suo bomber! Stasera la presentazione della squadra a Piazza del Popolo

La novità di inizio settimana in casa Messina è rappresentata dalla presenza in gruppo di Vincenzo Plescia, nuovo attaccante biancoscudato, la cui ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Sarà lui il centravanti designato nello scacchiere di Giacomo Modica, pronto a mandarlo in campo dal primo minuto già nel debutto stagionale in programma sabato sul campo dell’Audace Cerignola. La sgambatura con il Città di Sant’Agata, infatti, aveva evidenziato la necessità di avere un punto di riferimento di ruolo al centro dell’attacco, con Emmausso che, ingabbiato nella morsa di difensori più esperti, aveva faticato a trovare posizione e movimenti. Copione cambiato radicalmente nella ripresa, con l’ex Taranto dirottato a sinistra e la presenza di Pierluca Luciani come vertice del tridente offensivo.

Venticinquenne palermitano, Plescia, che arriva dall’Avellino, è esploso con il Roccella nel 2018 (9 gol in quattro mesi di D, il primo proprio al “Franco Scoglio” contro il Messina), ma poi non è riuscito a mantenere le promesse di inizio carriera, andando in doppia cifra solo con la Vibonese nel 20/21 (11 gol in C) e non superando le tre reti nelle stagioni con Gubbio, Renate, Piacenza e Carrarese.

E quella di Plescia non è l’unica novità: in gruppo c’è anche Jacopo De Matteis, portiere classe 2002 di scuola Salernitana che sostituirà Riccardo Daga, prossimo alla rescissione consensuale del contratto. E sempre in tema portieri è andato via anche Vincenzo Quartarone, in cerca di una nuova sistemazione.

In difesa, reparto nel quale non si escludono novità “di spessore” anche nelle ultime ore di mercato, si attende solo l’ufficialità per i giovani Mattia Darini e Giuseppe Salvo, aggregati ormai da settimane.

In vista della gara di Cerignola, inoltre, si cercherà di avere a disposizione Federico Pacciardi, che continua a lavorare a parte insieme a Ragusa, ma che appare sostanzialmente recuperato, tanto che già oggi potrebbe tornare a lavorare con i compagni.

Vincenzo Plescia diventa così il colpo clou del mercato del Messina, il più atteso e sul quale si è concentrato tanto del lavoro del direttore sportivo Domenico Roma. L’attaccante potrebbe avere subito un assaggio dell’entusiasmo di Messina nella presentazione ufficiale attesa per questa sera a Piazza del Popolo.

L’evento, patrocinato dal Comune di Messina, sarà anticipato dalle 17,30 da un village allestito dalla Messina Social City con giochi gonfiabili e la presenza di numerosi ragazzi dei centri socio-educativi che avranno anche l’opportunità di “palleggiare” con alcuni dei calciatori della prima squadra. Il momento clou scatterà alle 20: sul palco la giornalista Rosaria Brancato e Vincenzo Maira, per tutti “Speaker Maira”, personaggio social che da quest’anno sarà la voce del Messina allo stadio. Previsti un dj set, la proiezione di un video celebrativo e la partecipazione del noto attore messinese Ninni Bruschetta. Sul palco, in attesa di calciatori e staff della prima squadra (che alle 18 si allenerà al “Marullo”), si alterneranno, tra gli altri, il sindaco Federico Basile, l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro e una rappresentanza del settore giovanile, con la presenza di Alessandro Parisi, allenatore della formazione Primavera insieme a Roberto Crea. Domani alle 17 a Bisconte, invece, prima del test con l’Igea Virtus, sarà illustrata la campagna abbonamenti.