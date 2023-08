Messina: buon test, ma serve l’affondo sul mercato prima del debutto di Cerignola

Prima vera e indicativa prova tecnica in vista del campionato. Altro allenamento congiunto, ultimo del pre-campionato, per il Messina, che ha affrontato il Città di Sant’Agata, formazione di Serie D. Mister Giacomo Modica ha potuto vedere i suoi all’opera contro un avversario decisamente più tosto e attendibile, spesso anche duro nei contrasti e con qualità superiori rispetto ai precedenti test in terra calabrese o, sempre a Bisconte, contro il Kaggi (Promozione).

La formazione

Classico 4-3-3 con Fumagalli in porta, Lia e Tropea sugli esterni con i centrali Polito e Manetta, in campo nonostante la squalifica che gli impedirà di giocare la prima gara contro l’Audace Cerignola. A centrocampo Scafetta, Giunta e Firenze e confermato il tridente offensivo con Cavallo e Zunno ai lati di Emmausso.

Il match

Si comincia con qualche buona iniziativa del Messina, ma Cavallo non inquadra la porta, mentre al 14’ Emmausso centro il palo con un destro dal limite. Gara intensa e a tratti maschia, con interventi decisi. La difesa biancazzurra limita le iniziative offensive del tridente giallorosso, che fatica a trovare spazi. Al 34’ bella azione di Zunno, che si invola verso la porta di Iovino ma conclude alto invece di servire Emmausso. Al 40’ fallo in area su Polito e rigore: Emmausso calcia fuori.

Sei cambi in avvio di ripresa: c’è Quartarone in porta, Salvo e Tropea ai lati, con Polito e Darini al centro della difesa; resta Giunta a centrocampo, con Ortisi e Frisenna, mentre in avanti Luciani al posto di Zunno, con Emmausso a sinistra e Cavallo a destra. Passano due minuti e il Messina, subito più intraprendente, colpisce: cross di Emmausso, più a suo agio sulla fascia, e inserimento di Frisenna per il colpo di testa che vale l’1-0.

Al 5’ Cavallo va via a destra, palla bassa in mezzo ma Emmausso viene chiuso a pochi passi dalla porta. Al 13’ errore di Iovino, Frisenna prova da fuori ma non riesce ad alzare la conclusione. Al 18’ bel numero di Ortisi, poi sul tiro cross da sinistra nessuno arriva alla deviazione. Un minuto dopo ottimo spunto anche di Emmausso, destro da fuori che si stampa sulla traversa: giornata sfortunata per l’attaccante giallorosso. Meglio in versione assistman: al 19’ serve Luciani che, in piena area, firma il raddoppio.

Ancora cambi per mister Modica: fuori Giunta e dentro nuovamente Firenze ad agire da play davanti alla difesa, in avanti Zunno e Scafetta per Cavallo ed Emmausso e finale di gara anche per Ferrara, al centro della difesa con Darini, mentre Polito scala a sinistra al posto di Tropea. Ultime occasioni per Frisenna, che calcia a lato da buona posizione l’assist di Zunno, mentre Salvo, di testa, non inquadra la porta su cross di Emmausso.

Non impiegati il portiere Daga, destinato a partire, e gli indisponibili Pacciardi, Franco, Ragusa e Buffa.

Il tabellino

Messina-Sant’Agata 2-0

Marcatori: 2’ st Frisenna, 19’ Luciani.

Messina: Fumagalli (1’ st Quartarone), Tropea (20’ st Ferrara), Manetta (1’ st Darini), Polito (35’ st Manetta), Lia (1’ st Salvo), Scafetta (1’ st Ortisi), Giunta (20’ st Firenze), Firenze (1’ st Frisenna), Zunno (1’ st Luciani), Emmausso (35’ st Scafetta), Cavallo (21’ st Zunno). Allenatore: Modica.

Sant’Agata: Iovino (15’ st Bottino), Capitano (15’ st Sullis), Squillace, Ambro (1’ st Mal), Nagy, Fragapane, Mincica (15’ st Di Domenicantonio), Marcellino, Carrozzo (15’ st Ferruzza), D’Amore (15’ st Sellitti), Aquino (1’ st Lo Grande). Allenatore: Facciolo.