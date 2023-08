Campionati italiani di canottaggio, i messinesi Ficarra e Fugazzotto si vestono d'oro

La Peloro Rowing centra una doppietta d’oro nelle categorie senior e junior ai campionati italiani di beach sprint-coastal che si sono svolti a Salerno. Nel singolo senior Giovanni Ficarra bissa il titolo tricolore dell’anno scorso a Barletta vincendo la finale contro Michelangelo Quaranta del Circolo Canottieri Barion: l’atleta messinese ha condotto con sicurezza la barca in acqua e poi nella fase di corsa sulla spiaggia verso il traguardo ha preceduto di sei secondi il suo avversario.

Ficarra corona dunque con l’alloro tricolore un percorso nel singolo spedito che lo aveva visto in precedenza imporsi in scioltezza sia nella batteria di qualificazione con Del Prete del Cus Milano che nella successiva semifinale con Pusinelli della Canottieri Ichnusa. Sul gradino più alto ci sale anche Lucio Fugazzotto nel singolo under 19 che in una finale molto equilibrata con Lucio Cozzolino (Irno) ha saputo fare la differenza nella parte di ritorno del percorso in acqua e poi chiudendo all’arrivo in 2’31”78 con sette secondi di vantaggio sul diretto antagonista (2’39”72): nel turno di qualificazione il canottiere peloritano aveva preceduto di oltre dodici secondi Scaramuzzi del CC Barion e poi a distanza di un paio di ore ripeteva lo stesso copione nella semifinale con Davide Campanini (Speranza).

Nel singolo senior in rosa Maria Condurso (Pelororow) dopo un weekend da protagonista tra time trial per assegnare le corsie, qualificazioni e semifinali, si è dovuta arrendere in una tirata finale tutta made in Sicily ad Elena Armeli (Canottieri Mondello) cogliendo l’argento. Medaglia dello stesso metallo anche nel doppio mix senior per Ficarra e Maria Condurso che saranno impegnati dall’1 al 3 settembre ai Campionati Europei in Francia. Alla rassegna continentale parteciperà anche Pietro Fugazzotto che in coppia con Valentina Condurso ha chiuso al quarto posto la finale B del doppio senior mix in quel di Salerno.

Si colora d’argento la finale del quadruplo senior mix di Condurso-Fugazzotto-Panteca-Longo e timoniere Daniele Francesco Pacino. Passando alle categorie master i cui titoli sono stati assegnati sabato, il Peloro si laurea campione d’Italia con Franca Velardi e Maria Cardillo nel doppio master 43-54, Simonetta Falzea e Paola Claps nel doppio donne over 54, i quadrupli master over 54 femminile (Torre, Gozzi, Cardillo, Claps, tim De Domenico) e 0ver 54 mix (Femminò, De Marco, Bitto, Sorbello, tim De Domenico). Giovanni Arrigo e Nicola Bonanno del Club Nautico Paradiso invece conquistano il bronzo nel doppio over 54, mentre Arrigo sale pure sul terzo gradino del podio nel singolo Over 54.