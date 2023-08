Damiano Lia: «Modica garanzia per il Messina»

Sei anni dopo Damiano Lia indosserà nuovamente la maglia giallorossa dell’Acr Messina. Siciliano di Lentini, il terzino destro, classe 1997, non si è fatto scappare l’occasione di tornare dopo la prima positiva esperienza nella stagione 2017/2018, chiusa in sesta posizione e sfiorando solamente la qualificazione ai playoff. Un ritorno legato, però, anche a quello di mister Giacomo Modica, come ha spiegato lo stesso difensore: «Sono tornato a Messina con tanto piacere, anche perché avevo tanta voglia di ritrovare questa piazza. Inoltre, non appena il mister mi ha chiamato per darmi la notizia che sarebbe stato lui l’allenatore non ci ho pensato due volte e sono tornato subito».

Lia è uno dei fedelissimi del tecnico e, infatti, dopo la prima avventura con il Messina lo ha seguito anche in altre società: «Quando ho lasciato la squadra ho seguito il mister alla Cavese. È stato un anno bellissimo e, poi, ho avuto l’opportunità di andare in Serie B con la Juve Stabia, ma non ho trovato mai spazio. A dicembre sono andato in prestito alla Leonzio, ma il Covid ha bloccato i campionati».

Per l’esterno la carriera è continuata ancora alla Juve Stabia, poi all’Imolese e, lo scorso anno, con la Vibonese dove ha ritrovato proprio mister Modica. Un legame importante per formarsi e crescere e sei anni dopo il giocatore che si è presentato a Messina è sicuramente diverso: «Ho preso maggiore consapevolezza del fatto che peccavo molto in fase difensiva. Con mister Modica ci abbiamo lavorato tantissimo, perché sapevo di averne bisogno per potere migliorare su quella parte di campo», ha aggiunto Lia, spendendo parole di elogio per un tecnico con il quale è cresciuto molto: «Ho la fortuna di lavorare con lui da quattro anni e i suoi metodi di allenamento non sono una novità per me. Forse altri ragazzi fanno più fatica ma si sono abituati. Inoltre, l’approccio del mister con il gruppo è stato molto positivo e sappiamo che, tutti insieme, dobbiamo lavorare per iniziare bene il campionato e lottare fino all’ultimo».

Concentrazione massima sulla nuova stagione con un obiettivo chiaro: «Adesso pensiamo solo al Messina e cercheremo di fare bene», ha continuato il difensore che, come in passato, ha già avuto dimostrazione, con i due allenamenti a porte aperte al “L’Ambiente Stadium”, dell’atmosfera che si respira attorno a una squadra che, pur tanto rinnovata, ha creato entusiasmo: «Sappiamo bene che una piazza come Messina vive di calcio. Dopo tanti anni vissuti tra Serie D e C vogliamo lavorare per disputare un campionato diverso rispetto ai precedenti. Vogliamo iniziare bene la stagione e sognare insieme».

Il primo ostacolo (sabato 2 settembre) è l’Audace Cerignola in trasferta, già nella mente di tutti i giocatori giallorossi: «Pensiamo al nostro primo avversario da quando è stato pubblicato il calendario. Il Cerignola ha una grande squadra e sicuramente lotterà per disputare un campionato nei primi posti – ha concluso Lia –. Noi, però, non andremo lì per fare una gita o una vacanza, ma lotteremo dal primo all’ultimo minuto».