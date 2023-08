Messina tra certezze ed esperimenti: il 4-3-3 è un punto fermo, ma i calciatori... ruotano

Primo allenamento congiunto al “L’Ambiente Stadium” per il Messina che, dopo una settimana di lavoro, ha affrontato il Kaggi, matricola del torneo di Promozione, che ha “sostituito” l’indisponibile Siracusa. Gara finita 13-0.

Modulo e formazione. Mister Giacomo Modica conferma il 4-3-3 nei due tempi da 45 minuti. Undici iniziale con Fumagalli tra i pali, in difesa Lia e Tropea sulle fasce, Darini e Polito al centro; in mezzo Giunta da play, Frisenna e Scafetta ai suoi lati. Tridente offensivo con Zunno, Emmausso falso nueve e Cavallo. Il tecnico prova uno schieramento senza i tre squalificati Manetta, Franco (entrati nella ripresa), e Ragusa. Quest’ultimo non impiegato come Daga, Ferrara (entrambi paiono finiti ai margini del progetto), Pacciardi, Buffa e Firenze. Novanta minuti solo per Polito, Tropea e Cavallo. L’atteggiamento dei giallorossi rispecchia quello dei precedenti test: difesa alta e anche Fumagalli spesso fuori dalla propria area, pressing, gioco veloce e largo sulle fasce. Squadra carica e propositiva ma, soprattutto nella ripresa, è stata evidente la differenza tecnica, si è rivelato un impegno poco indicativo, come i precedenti fin qui tra l’altro.

La sfida. Nel 13-0 c’è il poker di Emmausso, tre reti di Iannone e un gol per Darini, Salvo, Cavallo, Frisenna, Lucioni e autogol di Spadaro. Si inizia al 7’ con il lancio di Giunta per Frisenna e cross in mezzo per il vantaggio di Emmausso con un facile appoggio. Dopo alcune buone iniziative di Zunno, impreciso nelle conclusioni, il raddoppio arriva al 35’ su rigore procurato da Zunno e trasformato da Emmausso. Due minuti dopo angolo di Zunno e, sul secondo palo, colpo di testa di Darini (3-0), mentre al 40’ ancora Emmausso, di testa, a segno su assist di Lia per il 4-0 che chiude la prima frazione. Nella ripresa, Quartarone in porta, Lia, Salvo, Polito e Tropea in difesa, Giunta, Scafetta e Ortisi a centrocampo, tridente confermato con Zunno, Emmausso e Cavallo. Lo sfortunato retropassaggio di Spadaro vale il 5-0 e poi il Messina dilaga con Salvo al 9’, Emmausso all’11’ su cross di Zunno, al 17’ bel gol di Cavallo che si accentra e conclude di sinistro sul primo palo e, al 20’ colpo di testa di Frisenna su angolo. Segue, in sei minuti, la tripletta di Iannone: prima un tiro da fuori, poi una perla da centrocampo e, infine, un sinistro ravvicinato. A chiudere la goleada, al 38’, la deviazione ravvicinata di Lucioni su assist di Ortisi.

Programma e mercato. Oggi ancora in campo, lunedì riposo e ripresa martedì, quando potrebbero arrivare novità. Atteso il tesseramento di Domenico Franco e l’arrivo del terzino Giorgio Brogni, per il quale la trattativa è praticamente chiusa. Si continua a lavorare all’attaccante, ma con due-tre cessioni in canna non sono esclusi altri innesti (soprattutto in difesa). Infine, non sarà il Licata il prossimo avversario del Messina, impegnato in altri due allenamenti congiunti venerdì 25 e domenica 27 contro avversari (probabilmente di Serie D) da definire.