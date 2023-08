Messina, ultimo giorno di ritiro in Calabria. Poi allenamenti al "Marullo" di Bisconte

Quarto test con formazioni di categorie minori (non sarebbe il caso di alzare l’asticella del livello degli avversari?) per il Messina, che ieri ha affrontato nell’allenamento congiunto il Cotronei, superato con il risultato di 9-0. Doppietta per Emmausso (20’, 31’ e 8’st), mentre le altre reti sono state realizzate da Frisenna (1’), Cavallo (45’), Iannone (26’st), Ortisi (27’st), Zunno (28’st) e Giunta (45’st). Oggi l’ultimo giorno in Calabria, nel ritiro silano, prima dello stop ferragostano. La comitiva tornerà poi in città, dove si allenerà (dal 16 agosto) al “Marullo” di Bisconte grazie all’accordo con il Camaro, a cui è stato affidato il settore giovanile giallorosso.

Si attendono novità sul fronte mercato: sono quattro le caselle attualmente da occupare. Quelle dei due terzini (probabilmente under), del play e dell’attaccante, questi ultimi due ruoli cruciali per lo sviluppo del gioco di Modica ma, senza esagerare, probabilmente per l’intera stagione. Slot importanti, per la crucialità dei ruoli ma anche perché l’organico necessita ancora di un innalzamento della qualità e della personalità, soprattutto in mezzo al campo, dopo l’arrivo di Firenze (il reparto per il resto conta di quattro under più Giunta). Sia Provenzano che Plescia (in attacco), giocatori trattati dall’Acr, non sarebbero convinti della destinazione e avrebbero chiesto altro tempo. Il ds Domenico Roma aveva fatto sapere di volere provare ad accelerare prima di metà mese, ma alcune situazioni avrebbero rallentato la chiusura delle operazioni. Il resto dipenderà dalle eventuali cessione, come quelle possibili di Daga e Iannone.

A parlare nelle scorse ore è stato invece l'ultimo acquisto, l'esperto difensore centrale, Federico Pacciardi: «Quando sono stato chiamato ho accettato subito, per me è un onore indossare questa maglia in una piazza così importante. Spero che il pubblico sia la nostra arma in più». Sul ritiro: «Corriamo tanto la mattina, poi ci sono i concetti tattici col pallone nel pomeriggio. Siamo un gruppo giovane, ho trovato bravi ragazzi che mi hanno accolto bene, è fondamentale l’unione, essere compatti». Intanto definito il “kit gara” coi voti dei tifosi. Prima maglia biancoscudata, terza nera con richiami giallorossi, maglia trasferta giallorossa con cornice blu (come il, forse evitabile, pantaloncino).