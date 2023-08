Modica preme per il "suo" Messina: "Spero arrivino presto elementi di qualità"

I giorni nel ritiro silano passano per la comitiva Messina, in attesa che dal mercato arrivino quegli acquisti necessari a completare la rosa. Lo stesso tecnico Giacomo Modica, che continua a lavorare per trasmettere le proprie idee di gioco, in maniera completare all’acquisizione della migliore forma fisica possibile, si è espresso chiaramente su questo punto attraverso i canali ufficiali del club: «Ho la speranza che arrivino prima possibile quegli elementi che stiamo aspettando e che dovrebbero dare quel quid in più in termini di qualità ed esperienza». Ieri è stato formalizzato l’arrivo di un altro under, Zunno dalla Cremonese. Mentre il nome nuovo tra gli over è quello di di Marco Firenze, calciatore classe 1993, aggregato al gruppo, reduce dall'esperienza al Sangiuliano City con 10 presenze e un gol. Prima ancora per lui esperienze con Sestri Levante, Paganese, Padova, Novara, Venezia, Salernitana, Crotone, Venezia, Pro Vercelli, Siena, Catanzaro e Tuttocuoio. Nel 4-3-3, sarebbe impiegabile sia da mezzala che da esterno alto a sinistra.

Attesa nelle prossime ore anche l’ufficialità dell’innesto del difensore centrale mancino Federico Pacciardi, 28 anni. Nel caso in cui, come sembra, dovesse partire Riccardo Daga (2000), il vice di Fumagalli potrebbe essere il pari età Matteo Rossi, ex del Picerno.

Pare abbia subito un rallentamento la trattativa che sembrava praticamente chiusa per Brogni, a causa dell’inserimento di altre società (Rimini e Foggia). L’alternativa più plausibile nel ruolo di terzino sinistro, nella coppia con Tropea, al momento sembra David del Cesena, altro under di qualità. Restano aperte le piste ormai note per il play e l’attaccante, ma non si registrano novità rilevanti anche se sono stati diversi i contatti nelle ultime ore e si punta a chiudere il prima possibile.

Intanto le attenzioni dello staff tecnico sono sui calciatori attualmente in rosa: «Vedo impegno e dedizione - ha proseguito Modica -, i ragazzi stanno dando il meglio di quello che hanno dentro. Sono contento per ciò che sta producendo il lavoro e per come sta procedendo la preparazione».

Si è registrato qualche problemino fisico, come ammesso da Modica: «Mi dispiace per qualche infortunio dettato da tendiniti o infiammazioni. Spero solo di recuperare tutti al più presto, perché la preparazione è troppo importante. Chi sta bene, però, sta trovando consapevolezza di quello che è il nostro lavoro». I giocatori fermi sono Ragusa, Ferrara, Buffa e Luciani che rimarranno in città per le terapie necessarie.

Intanto, stilato il calendario, il Messina sa quale sarà il proprio cammino in campionato. A Cominciare dall’esordio in terra pugliese: «Tutte le partite sono impegnative, andremo a Cerignola che l’anno scorso ha fatto un buon campionato e adesso ha già rinforzato l’organico - ricorda Modica -. Però le partite bisogna giocarle, solo il campo darà il responso migliore e ci farà capire il nostro stato di salute. Mi auguro solo di avere tutti a disposizione entro la prima giornata di campionato e portare a casa qualche elemento di qualità - ha ribadito, tornando con decisione sul discorso mercato -. Noi siamo sereni, viviamo tutto con meno assilli e meno angosce e sappiamo però che i problemi sono giù, non sono rappresentati dal calendario. Non so dove giocheremo la prima partita in casa e dove ci porterà questa situazione di disagio. Questo è più importante di sapere cosa ci ha offerto il calendario».