Messina, il debutto a Cerignola. Il calendario dei giallorossi ai raggi X

Tutto come previsto nel campionato di Lega Pro 2023/2024: il girone meridionale, che si presenta duro e impegnativo, probabilmente più dello scorso anno, come già anticipato nei giorni scorsi non ha regalato sorprese. Le avversarie del Messina saranno Avellino, Cerignola, Crotone, Foggia, Francavilla, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi, Picerno, Potenza, Taranto e Turris, già presenti nella scorsa stagione, poi il retrocesso Benevento, le neo promosse Catania, Sorrento e Brindisi e la Casertana, in attesa di ripescaggio ufficiale dopo l’esclusione della Reggina dalla Serie B – si attende il Consiglio di Stato in programma il 29 agosto – e la riammissione del Brescia proprio tra i cadetti.

Il Consiglio direttivo della Lega Pro, però, ha anche previsto che se la squadra campana non dovesse usufruire del ripescaggio, sarà il Pescara la ventesima formazione del girone C (al momento inserita nel B), proprio come un anno fa, evitando così di stravolgere gironi e calendari.

Le date

Si parte domenica 3 settembre e chiusura il 28 aprile 2024; in mezzo la sosta di domenica 31 dicembre, mentre il turno che precede le festività natalizie è in programma sabato 23 dicembre.

Sono quattro i turni infrasettimanali: 20 settembre, 25 ottobre, 14 febbraio e 6 marzo. I playoff scatteranno il 5 maggio, mentre i playout si giocheranno, con gara di andata e ritorno, sabato 11 e 18 maggio. Nessun antipasto di Coppa Italia, che inizierà mercoledì 4 ottobre con il primo turno eliminatorio, il secondo l’8 novembre, gli ottavi il 29 novembre, quindi il 13 dicembre i quarti, poi le semifinali di andata e ritorno il 24 gennaio e il 28 febbraio e doppia sfida anche in finale il 19 marzo e il 2 aprile.

Il calendario

Il Messina non giocherà le prime due gare in trasferta, come era nelle intenzioni della società per disporre di più tempo per i lavori del “Franco Scoglio”, ma comincerà ugualmente fuori casa contro l’ambiziosa Audace Cerignola. Resta l’incognita sul debutto casalingo: alla seconda giornata sarebbe prevista la sfida contro la “formazione X”, la Casertana, che ha la facoltà di chiedere il rinvio della prima giornata ma potrebbe slittare anche la seconda.

Altra trasferta a Taranto (17 settembre), poi la gara casalinga contro la Turris nel primo turno infrasettimanale, ma in questo caso restano i dubbi sulla condizione del terreno dell’impianto di San Filippo. Successivamente, alternando impegni esterni e interni, sono in programma il match contro Virtus Francavilla (24 settembre), Avellino (1 ottobre), Sorrento (8 ottobre), Giuliano (15 ottobre), Picerno (22 ottobre), Brindisi (25 ottobre, turno infrasettimanale), Crotone (29 ottobre) e, quindi, novembre si apre con due gare casalinghe consecutive contro Benevento (il 5) e Latina (il 12).

Seguiranno il Foggia (19 novembre), la Juve Stabia (26 novembre), il Monterosi Tuscia (3 dicembre) e torna il derby contro il Catania con andata che si giocherà al “Franco Scoglio” il 10 dicembre (ritorno il 14 aprile).

Le ultime due sfide, infine, contro il Potenza, in trasferta il 17 dicembre, e il Monopoli, in casa il 23 dicembre prima della pausa per il Capodanno.