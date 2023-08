Messina, Brogni e Giunta in rampa. Attenzioni puntate sulla scelta dell'attaccante

Valutazioni in corso non significa stare fermi, piuttosto scegliere le migliori soluzioni possibili, specie in quelle caselle che possono diventare fondamentali per lo sviluppo della stagione.

In difesa, dopo l’arrivo sulla corsia mancina di Tropea dall’Empoli, grazie ai contatti del direttore sportivo Domenico Roma, un altro innesto under renderebbe completa la batteria under arretrata: il profilo prescelto è quello di Giorgio Brogni, classe 2001, giovane ma già reduce da tre campionati di Serie C con Ancona (15 presenze), Paganese (16 da gennaio 2022) e Feralpisalò (10 in mezzo campionato e 33 nel primo tra i professionisti). Un profilo che piace per caratteristiche, cresciuto nella Primavera dell’Atalanta, società che ne detiene ancora il cartellino e sarebbe pronta a girarlo in prestito all’Acr. Esperienze di livello anche con le giovanili, campione d'Italia Primavera nelle stagioni 2018/19 e 2019/20, ha vinto anche la Supercoppa di categoria e giocato gare in Uefa Youth League. Propensione a spingere, per questo schierabile anche da esterno di centrocampo, corre e trova spazi. Un ragazzo, ancora con margini di miglioramento, ma un giocatore “vero”. Un colpo otimo, di fatto un titolare anche se, come detto, può già contare sulla concorrenza di un’altra freccia come Tropea, che avrà voglia di mettersi in mostra. Dall’altra parte ci sono Lia e Polito, dunque sugli esterni, salvo qualche “affare” dell’ultima ora, il Messina può dirsi completo.

Le attenzioni, allora, come già scritto nei giorni scorsi, adesso si concentreranno sul centrocampo. Ed è prossima a concludersi un’altra trattativa. Cioè quella che porta alla firma del “purosangue” Francesco Giunta. Le parti si erano prese 24 ore di tempo per decidere cosa fare, seppur l’accordo economico fosse già stato trovato: pesavano, probabilmente, le remore del calciatore classe 1999, il pensiero che magari arrivando altri elementi di spessore nello stesso ruolo, potessero venire meno gli spazi. Sfida a quanto pare accettata, anche perché in un campionato lungo e faticoso come la C, serviranno alternative valide e l’aiuto di tutti.

Resta in stand-by, per il momento, invece l’arrivo di Domenico Anzelmo, classe 2004, giocatore che piace molto a mister Modica. Anche in questo caso con accordo economico trovato con la Vibonese per la cessione del cartellino e con il ragazzo. Ma è giusto capire quale strada imboccare in quegli slot, considerando che in quota under da mezzala c’è già Frisenna ma anche Ortisi, che l’allenatore vede benissimo in quella zona di campo.

Capitolo attaccante, cerchiamo di spiegarci meglio: l’Acr non sta fermo ad aspettare i “saldi” post-Ferragosto. Ha dei discorsi avviati, nello specifico con tre elementi. Ma come per il centrocampo, la scelta potrebbe dipendere anche da altri fattori. Interni (caratteristiche degli altri elementi scelti), esterni (direzioni del mercato delle altre squadre) e tecnici (tipo di profilo a completamento del puzzle).