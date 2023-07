Il Messina spinge sul mercato, piace David. Per l'attacco è Plescia il primo della lista

La squadra lavora senza sosta, lo stesso fa la dirigenza per completare l’organico, aggiungendo le pedine che servono nello scacchiere immaginato dal mister Giacomo Modica. Sono diversi i nomi sul taccuino del direttore sportivo Domenico Roma, che ieri fino a tarda sera è rimasto al telefono per provare a chiudere già nelle prossime ore altre operazioni, rimpolpando l’organico.

Il nome nuovo, invece, è quello di Antonio David, promettente difensore centrale del Cesena, classe 2004, che potrebbe arrivare dalla società bianconera, con cui ha militato la scorsa stagione in Primavera. Solo un contatto ma nessuna trattativa, invece, pare invece per il 25 Luca Coccolo. Sempre per la difesa, un altro profilo che può interessare è Federico Pacciardi, classe 1995, svincolato dopo l’esperienza dalla Recatanese, sul quale però ci sarebbero anche Avellino, Foggia e Trapani (in Serie D). Porta sempre aperta per Alessio Pedicone, terzino sinistro classe 2002, ex Catania, che lo staff tecnico sta vagliando in ritiro e potrebbe essere tesserato nei prossimi giorni.

A centrocampo i prossimi che potrebbero legarsi al Messina sono l’ormai noto Domenico Anzelmo, ma soprattutto il “purosangue” Francesco Giunta. Poi permangono gli interessi per una serie di profili. Come quello di Domenico Mungo, svincolato, classe 1993, ex Viterbese. Con il Taranto, dopo la chiusura dell’affare Manetta, restano vivi i rapporti per un possibile bis con Alessandro Provenzano, 31 anni, che potrebbe essere il regista pronto a creare nel 4-3-3 di Modica. Non dispiacerebbe neppure il profilo di Kevin Candellori, 27 anni, altro mediano che può agire indifferentemente nelle tre caselle in mezzo, la scorsa stagione alla Fidelis Andria (37 presenze e 2 gol), seguito anche da altre formazioni di Lega Pro.

Per quanto riguarda l’attacco, dialogo in corso con la Cremonese per un prestito del classe 2001, Marco Zunno, esterno che nell’ultima esperienza non è riuscito a evitare la retrocessione con il Piacenza. Nelle scorse ore a Palermo è rimbalzata la voce di un possibile interessamento dell’Acr per Giacomo Corona, figlio di “Re Giorgio”, attualmente in ritiro con la prima squadra rosanero a Pinzolo: il classe 2004, dopo il prestito alla Primavera del Torino, vorrebbe crescere ancora. Sulle sue tracce ci sarebbe in maniera decisa il Brindisi, ma la prossima destinazione non è stata ancora decisa.

Resta sempre viva anche la ricerca di una prima punta d’esperienza, dopo l’ingaggio del giovane Pierluca Luciani, peraltro reduce da un infortunio grave, che da solo non può bastare a supportare il peso dell’attacco: il nome in cima alla lista è sempre quello di Vincenzo Plescia, 25 anni, attualmente in forza all’Avellino dove la punta spera di avere una chance di permanenza, dopo l’ultima parentesi trascorsa in prestito, come Zunno, al Piacenza.