Messina, c’è Kragl al centro del progetto? La società deve prendere una decisione

È uno dei reduci della scorsa stagione, quando, soprattutto nella prima parte del girone di ritorno (poi frenato da un infortunio), ha trascinato il Messina, che ha scalato la classifica dall’ultimo posto sino alle soglie della zona salvezza.

Oliver Kragl è uno dei sette giocatori con un altro anno di contratto con il club giallorosso e tra i più attesi, soprattutto dopo le lunghe vicissitudini societarie, nel ritiro cosentino di San Giovanni in Fiore.

All’inizio della preparazione pre-campionato, agli ordini di mister Giacomo Modica, il centrocampista tedesco, classe 1990, è arrivato da veterano e tra i più esperti del gruppo, insieme a elementi come Fumagalli e Ragusa, già presenti lo scorso anno: «Ho trovato lo spirito giusto. Siamo in buone condizioni, stiamo lavorando molto bene e speriamo di fare un buon ritiro», sono le prime sensazioni di Kragl, costretto come tutti a “subire” le fatiche in stile zemaniano del tecnico siciliano.

Lui conferma che il lavoro in ritiro è particolarmente faticoso: «Il mister ci fa sudare tanto e ci fa lavorare molto, ma naturalmente sono sforzi che saranno utili nel corso del campionato. Quindi – ha sottolineato – dobbiamo lavorare e pedalare per stare bene e per trovare la condizione migliore possibile».

Kragl, dal suo arrivo a gennaio in riva allo Stretto, ha collezionato 15 presenze - condite con 3 gol e 4 assist - si è rivelato subito decisivo e, in poco tempo, grazie anche a una forte personalità e a prestazioni ad alti livelli, è diventato un beniamino dei tifosi giallorossi, che ora sperano in una sua riconferma. Nessuno vuole pensare a un Messina che si privi del suo trascinatore dello scorso campionato.

Parliamo di un giocatore che, con una condizione fisica ottimale, ha dimostrato di saper essere determinate e di poter decidere, con le sue potenti e precise conclusioni, le partite in ogni momento.

Il centrocampista tedesco è in ritiro con il Messina, ma la sua posizione sembra ancora tutta da decifrare: «Sono felice di essere entrato nel cuore dei tifosi, anche perché sono stato molto bene a Messina. Per quanto riguarda il mercato non so dire nulla di più ancora, ma adesso sono qui con la squadra e non so cosa succederà dopo».

Parole di affetto per la città e i tifosi, ma il mercato è in continua evoluzione. La decisione finale toccherà al calciatore, ma anche al tecnico Modica, che lo sta valutando in base alle proprie idee di gioco, e al direttore sportivo, Domenico Roma, che invece dovrà verificare eventuali offerte per un centrocampista che, non solo in Serie C, può fare la differenza.

Farsi scappare Kragl lascerebbe un vuoto in mezzo al campo, costringendo la società a intervenire con decisione sul mercato, con un’alternativa di pari valore, non solo tecnico, ma di carattere ed esperienza.