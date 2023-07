L'Acr Messina aggiunge Frisenna al puzzle: si lavora all'esterno Lia

L’Acr Messina comunica di avere perfezionato nella giornata di ieri l’ingaggio di Giulio Frisenna (21 anni), centrocampista, proveniente dal Licata (29 presenze e 3 gol). Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale che lo lega all’Acr Messina fino al 30 giugno 2025. Giulio Frisenna, accompagnato dal dott. Domenico Fugazzoto, ha completato le visite mediche a Messina e domani farà parte della comitiva che partirà per San Giovanni in Fiore, sede del ritiro. “Siamo contenti di questo nuovo rinforzo – afferma il ds Domenico Roma – perché si tratta di un calciatore che risponde alle caratteristiche richieste dal nostro allenatore Modica. Voleva calciatori con la pancia vuota, vogliosi di fare bene e soprattutto entusiasti di venire a Messina, una delle piazze più importanti e calde del panorama calcistico nazionale”.

Verso il ritiro

Il direttore sportivo Domenico Roma non era presente alla presentazione dell’organigramma. Il suo impegno in questo momento è interamente rivolto alla costruzione della rosa. Che al momento conta dei sette già sotto contratto (Daga, Fumagalli, Ferrara, Kragl, Ragusa, Ortisi e Iannone), oltre ai quattro nuovi già ufficializzati: Emmausso, Polito, Manetta e Frisenna. Undici già certi di ritrovarsi in ritiro in Sila. Ai quali si aggiungono i tre under Quartarone, Nicosia e D’Amore. A breve dovrebbe arrivare l'ufficializzazione dell’esterno Lia. A questi dovrebbe integrarsi presto anche Giunta, altro affare in chiusura. Continua il pressing del Messina su un altro centrocampista, il “baby” Anzelmo della Vibonese: operazione che rientrerebbe nel piano di “patrimonializzazione” del club. Più difficile arrivare a De Marco, super richiesto. Si insiste invece per Sandri, ex Potenza e Rimini. In attacco piace Mamadou Tounkara, in uscita dall’Avellino. Non percorribile la pista che porta al ritorno di Marco Rosafio, attenzione al nome di Vincenzo Plescia.