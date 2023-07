Costa: «Nessuno come il Messina in C. Stiamo lavorando a tante idee»

Da Licata a Messina, Angelo Costa ha accolto con grande entusiasmo la proposta della società giallorossa di occuparsi di organizzazione e logistica del club. Direttore operativo, questo il suo carico: «Sono fiero e orgoglioso di fare parte di questa società - ha detto ieri presentandosi -, l'Acr è la squadra più rappresentativa di questa Lega Pro ed essere qui mi rende felice. Metto a disposizione la mia passione, punto a lavorare tranquillamente e in serenità, per dare il mio contributo». Obiettivi già prefissati? «Stiamo lavorando su qualcosa, la priorità era organizzare il ritiro e ci siamo concentrati su questo - ha proseguito Costa -. Però con la proprietà ci stiamo muovendo per programmare qualcosa di diverso rispetto agli anni passati. Aggiorneremo su quanto prodotto, puntiamo a dare risposte alla città, per avvicinare i tifosi alla squadra. Sicuramente ne avremo bisogno durante la stagione».

Diversi gli aspetti sui quali muoversi: sistemazione dei tesserati, campagna abbonamenti, questione stadi tra queste: «Lavoriamo, perché è quello che riusciamo fare meglio, sottotraccia». Idea di uno store per dare la possibilità ai tifosi di comprare il materiale ufficiale, un’altra idea: «Dove sono stato, l’ho sempre fatto, abbiamo bisogno di un poco di tempo ma anche collaborazione. Pian piano daremo spinta a queste dinamiche per rilanciare il marchio Messina».

Il suo operato non sarà orientato al mercato, anche se le esperienze del passato potrebbero aiutare il club a scovare qualche talento, anche straniero: «Non è una cosa che mi compete, il mercato e i discorsi tecnici spettano al ds Domenico Roma, persona qualificata e competente. Io ho parecchi compiti e mi bastano quelli, ma la sinergia è importante. Ognuno di noi farà il proprio per fare in modo che si formi un gruppo che ci possa fare andare lontano».

Tempo di presentazioni anche per Fernando Cammarata, team manager, anche lui proveniente da Licata: «Sono felice di essere qui e fare parte di questo gruppo, dico solo che lavorerò senza sosta, perché faccio questo con cuore e passione».

Opererà a stretto contatto con Giacomo Modica, invece Emanuele Ferraro, messinese d’origine, reduce dall’esperienza alla Jonica in Eccellenza, che adesso farà l’allenatore in seconda: «È un onore e un vanto per tutti rappresentare questi colori, ringrazio il mister che mi ha voluto, ci siamo capiti subito, con una chiacchierata. Puntiamo a creare una mentalità nuova, parlare poco e pedalare. Mi metterò a disposizione per le mie competenze. Sono messinese di nascita e per me questa sfida vale doppio».

Ultimi preparativi, intanto, in vista della partenza verso San Giovanni in Fiore. Domani pomeriggio è previsto il primo allenamento al “Valentino Mazzola”. Attesa la lista dei convocati, dei quali faranno parte anche alcuni giovani aggregati.