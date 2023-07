Messina, il primo innesto è il terzino Polito. Oggi la presentazione di Modica

Ciò che si muove è dietro le quinte, finora sul “palco” non è salito nessuno a spiegare cosa sarà del Messina che verrà, perlomeno quello della prossima stagione. A tifosi e addetti ai lavori, allora, non resta che interpretare le intenzioni dalle prime mosse ufficiali, quasi ufficiali o ufficiose che riguardano la società giallorossa.

A livello comunicazionale regna il silenzio dopo le designazioni di mister Giacomo Modica (che verrà presentato oggi pomeriggio al "Marina del Nettuno") e del ds Domenico Roma, alle quali ha fatto seguito l’accordo raggiunto con il Camaro per la gestione del settore giovanile nel prossimo triennio. Bocche perlopiù cucite, magari questo è proprio un indirizzo strategico tracciato contro presunti detrattori. Ormai vengono considerati tali anche coloro che raccontano invece di celebrare o si permettono di sollecitare un cambio passo dopo settimane di chiacchiere e immobilismo.

Ad ogni modo, nel calcio come nella vita, contano i fatti e a quelli occorre attenersi. Negli ultimi giorni si sarebbero susseguiti incontri per individuare direttore generale, team manager (in pole ci sarebbe un profilo calabrese), staff medico e ufficio stampa (responsabile e collaboratori), si attende adesso l’accelerata perché al di là degli aspetti di campo, ve ne sono molti altri che vanno gestiti e rilanciati. Dall’organizzazione logistica a un piano marketing-sponsor, dal materiale tecnico a un’ipotetica campagna abbonamenti seppur vincolata alla questione “Franco Scoglio”.

Il tempo stinge e all’orizzonte c’è il ritiro pre-campionato, programmato per il prossimo 23 luglio. A ridosso scatteranno le convocazioni per Camigliatello Silano e tra i nomi inseriti ci sarà quello di Vincenzo Polito. L’ufficialità è giunta ieri ma dal Potenza che ha ceduto l’atleta, lo scorso anno 9 presenze in Serie C con la maglia rossoblù. Tornerà a vestire la maglia biancoscudata dopo l’esperienza nel torneo 2017/18 con Modica in panchina. Accordi già chiusi ma non ancora resi noti sono poi quelli con Emmausso, Lia, Manetta e Frisenna. Si continua a spingere per l’arrivo di Anzelmo e De Marco, per i quali la Vibonese vuole riconosciuto un giusto compenso per il trasferimento. Si allontana Filippo Berardi, sul quale proprio la Vibonese si è fatta sotto per riaverlo. Proposto l'attaccante italo-argentino Ariel Reinero, classe 1994, la scorsa stagione 11 gol in Serie D con il San Luca.

Sotto contratto Daga, Fumagalli, Ferrara, Ragusa, Kragl, Iannone e Ortisi: anche loro partiranno con la squadra verso la Calabria. L’intenzione è confermarli e tenerli anche il prossimo anno, ma ovviamente il tutto passa da un confronto sul campo con lo staff tecnico, quindi dall’allineamento alle idee tattiche e alle richieste dell’allenatore Modica. Ma anche da eventuali offerte che potrebbero giungere per loro da altre piazze.

Nei giorni scorsi era stato fatto un tentativo per provare a stipulare un nuovo contratto con Lamine Fofana, ma il centrocampista ha rifiutato e si è accasato alla Triestina. Questo il suo messaggio social di congedo: “Grazie di tutto Messina, vi terrò sempre nel mio cuore”. Trattative in corso con Konate, si punta sempre alla possibilità di un ritorno di Mallamo e Fiorani (non sono partiti in ritiro con Parma ed Ascoli), mentre dovrebbero cambiare aria sia Catania che Balde.