Il Messina vuole riportare Giunta a casa. Si tenta il doppio colpo giovane dalla Vibonese

Giorni di attività senza sosta per il direttore sportivo Domenico Roma, al lavoro, in stretto contatto con il tecnico Giacomo Modica (i due verranno presentati questo pomeriggio alle 17:30 alla Marina del Nettuno), per definire l’organico e partire per il ritiro di Camigliatello Silano con una rosa quanto più completa possibile. È ovvio però che alcuni tasselli verranno inseriti poi strada facendo.

Prossimi passi. Chiuso e formalizzato il ritorno dell’esterno napoletano Vincenzo Polito, il prossimo contratto che verrà depositato sarà quello di Michele Emmausso, 25enne del Picerno con il quale è già stato raggiunto l’accordo. Si è sulla buona strada anche per chiudere la trattativa con Il centrocampista messinese Francesco Giunta, pronto a tornare a casa. Il classe 1999, dopo la stagione al Gavorrano in Serie D, potrebbe vestire la maglia della sua città. Cresciuto nelle giovanili della Virtus Entella, ha vissuto la sua miglior stagione a Rieti in Serie D nel 2017/18 (26 gettoni da titolare inamovibile e 4 gol). Per poi vestire le maglie di Sicula Leonzio, Savoia, Grosseto, Lavello e Campobasso. Le parti sono vicine, si discute sui dettagli ma non dovrebbero esserci problemi per la firma. Attesa la formalizzazione anche di altre operazioni che di fatto sono state chiuse: nello specifico quelle che portano al difensore Marco Manetta, al terzino Damiano Lia e al centrocampista under Giulio Frisenna.

Concorrenza. Continua intanto il forcing per provare a portare sullo Stretto i giovani Domenico Anzelmo e Nino De Marco, entrambi della Vibonese, molto apprezzati da Modica. Al di là delle richieste economiche del club calabrese, il vero ostacolo è rappresentato dall’ampia concorrenza sui due talentini che si sono messi in mostra lo scorso anno in Serie D. Su di loro ci sono, tra le altre, Pescara e Catania, ma anche qualche formazione di B che potrebbero ingaggiarli e poi girarli in prestito in terza serie. Ma il Messina continua a provarci, tentando di sfruttare il canale diretto tra l’allenatore e i due calcitori.

Scelte d’attacco. È evidente che, assieme a questi profili, ne serviranno altri per alzare il livello tecnico della squadra. Discorso che vale, in termini numeri e di qualità, soprattutto per il ruolo di prima punta nel 4-3-3 modulo “base”. In questo, l’intenzione della dirigenza sarebbe quello di puntare su due profili: uno d’esperienza che possa dare “peso” al reparto e un altro più giovane che abbia voglia di mettersi in mostra.

Credo tecnico prima dei nomi. Per quanto riguarda i sette atleti (Daga, Fumagalli, Ragusa, Kragl, Ferrara, Ortisi e Iannone) sotto contratto dalla scorsa annata, al momento non sono state presentate proposte per un eventuale trasferimento, quindi partiranno regolarmente per il ritiro silano. In quella sede si “confronteranno” poi sul campo con Modica, che gli chiederà un determinato impegno sul piano fisico e d’approccio al tipo di gioco che l’allenatore ha intenzione di praticare: da lì si deciderà davvero se andare avanti assieme o trovare una soluzione differente. La priorità, infatti, è puntare su pedine compatibili e integrabili al progetto tecnico: le caratteristiche prima dei nomi, lo dimostrano anche le scelte già fatte in sede di mercato. E probabilmente anche le prossime azioni saranno in questa direzione.