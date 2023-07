Acr Messina, Mannino invia l'offerta per l'acquisizione. La palla passa al presidente Sciotto

È stata una mattinata intensa sull’asse Dubai-Torino-Messina, che l’imprenditore Fabrizio Mannino ha trascorso collegato con i suoi consulenti in Piemonte, l’ufficio legale Bella, e quelli a Messina, in primis il commercialista Antonio Morgante, per la predisposizione dell’offerta da presentare al proprietario dell’Acr Messina, Pietro Sciotto. La pec è stata inviata poco prima delle 13 e contiene le clausole di garanzia per entrambe le parti per la gestione del debito pregresso e per il corrispettivo alla parte cedente. Sulle cifre, in questo momento, persiste il massimo riserbo.

Adesso toccherà alla famiglia Sciotto, proprietaria della società, decidere se accettare l’offerta o rifiutarla. E' possibile che le due parti si sentano e che dal presidente Sciotto posso arrivare una controproposta per poi arrivare a una sintesi. I tempi per la programmazione della prossima stagione diventano sempre più stretti e quindi è necessario che si arrivi ad una conclusione della vicenda in pochissimo. Chiunque dovrà guidare il Messina, infatti, deve avere il tempo utile necessario per mettere su l’organizzazione societaria, la squadra e programmare innanzitutto il ritiro precampionato.