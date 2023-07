Successo dei messinesi Daniele Castagna e Anja Paleologo nel Campionato italiano di ginnastica artistica Fisdir

Il 2 luglio scorso, la Fiera di Rimini ha ospitato il campionato italiano di ginnastica artistica "Summer Edition", organizzato dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (Fisdir). In questo contesto di altissimo livello, due giovani talenti messinesi, Daniele Castagna, 19 anni, e Anja Paleologo, 23, hanno dimostrato il loro valore, confermando le grandi aspettative poste su di loro.

La Fisdir, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, è la Federazione Sportiva Paralimpica cui il Cip (Comitato Italiano Paralimpico) ha demandato la gestione, l’organizzazione e lo sviluppo dell’attività sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale.

Entrambi i giovani atleti siciliani fanno parte della Società Sportiva Dilettantistica Unime per il settore Skill In, ed hanno affrontato la competizione con un entusiasmo contagioso, condiviso sia dai loro compagni di squadra che dai numerosi spettatori presenti. Nei tornei di Ginnastica artistica maschile senior, livello internazionale Dsigo (Down Syndrome International Gymnastics Organisation), Castagna ha conseguito un notevole quarto posto nelle specialità di corpo libero, volteggio, cavallo con maniglie e parallele pari.

Anja Paleologo ha raggiunto un eccellente secondo posto nella sezione ginnastica artistica femminile, terzo livello Fisdir, distinguendosi nelle specialità di corpo libero, volteggio e trave alta.

Durante tutto l'evento, i due atleti hanno goduto del costante supporto dei loro allenatori, i tecnici Fisdir per il settore Skill In, Fabio Di Bella e Federica Palumbo, nonché della coordinatrice del settore dell’SSD Unime, Marika Margiotta.

La partecipazione a questa prestigiosa competizione rappresenta la realizzazione di uno degli obiettivi principali del progetto Skill In. Sviluppato da un team di esperti guidato dalla prof.ssa Fiammetta Conforto, delegata del Rettore ai servizi per disabilità e DSA, dal prof. Carlo Giannetto, professore associato al dipartimento di Economia e vicepresidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo, dalla presidente dell’Ssd Unime prof.ssa Silvia Bosurgi, e dalla coordinatrice Skill In, prof.ssa Marika Margiotta, il progetto punta all'inclusione sportiva e sociale.

Questi risultati straordinari non sono solo un'indicazione del talento e della passione di Castagna e Paleologo, ma rappresentano anche un tributo all'impegno di coloro che lavorano senza sosta per promuovere lo sport come strumento di integrazione e superamento delle barriere, alimentando le speranze e i sogni di questi giovani atleti verso un futuro sempre più luminoso.