Messina capitale del beach volley. L'attesa per il grande evento sta per finire

L’attesa per la tappa futures di beach volley del World Pro Tour è giunta al capolinea. Dopo le ultime settimane dedicate alla pianificazione nei dettagli del torneo e l’allestimento di campi da gioco, villaggio ospitalità etribune, la parola da domani passa agli atleti. Tra qualificazioni e main draw sono 56 le coppie in gara equamente ripartite tra maschile e femminile (28 per ciascun tabellone) che andranno a caccia della vittoria finale.

Ecco un video degli atleti mentre si allenano sulla sabbia a Piazza Duomo