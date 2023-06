Messina al bivio, Pietro Sciotto invita Mannino a trattare ancora

Weekend di riflessioni e prossimi giorni che saranno decisivi per le sorti del Messina. Non solo per le attese decisioni della Covisoc (saranno rese note entro il 30 giugno) ma anche per quelle che arriveranno dalla società, con il presidente Pietro Sciotto che dovrà definire il futuro del club. Il patron giallorosso, dopo una lunga e intensa settimana, ha rotto il silenzio e ha spiegato qual è l’attuale situazione. Ma anche stati d’animo contrapposti tra la fiducia di disputare la prossima Serie C e l’incertezza per trattative che hanno lasciato tutto in standby.

«Tra due o tre giorni sapremo qualcosa in più e capiremo cosa succederà», ha esordito Pietro Sciotto, che continua a ripensare al proprio ruolo all’interno del Messina e alle prossime mosse: «Finalmente, però, è stato riconosciuto il mio impegno, non si era mai detto che sono sempre stato accanto alla squadra e che ho sempre incoraggiato i giocatori», ha specificato il patron dopo le parole di Amara Konate che, proprio a “Gazzetta del Sud”, ha elogiato l’impegno del presidente verso la squadra.

In realtà, non sono mai stati negati dedizione e sforzi, economici ma non solo, che Sciotto ha profuso nei sei anni della sua gestione, ma adesso probabilmente è arrivato il tempo di dare una svolta. «Nessuno si è ancora fatto sentire con convinzione», ha aggiunto Sciotto con riferimento anche all’imprenditore Fabrizio Mannino che, nonostante un primo accordo non raggiunto per le “garanzie” chieste a ridosso dell’iscrizione, rappresenta ancora una pista viva. Atteso un suo ritorno in città nelle prossime ore per intavolare una nuova trattativa, ma legata anche alle decisioni della Covisoc. In questo senso, è proprio Sciotto a rassicurare: «Non c’è assolutamente nessun rischio, tutti i documenti sono in regola. Non vorrei aspettare fino all’ultimo come per l’iscrizione al campionato, quando ho atteso un mese e poi tra lunedì e martedì ho fatto tutto in poco tempo. Se nessuno si fa sentire non è positivo e, magari, in questi giorni stabilirò qualcosa di diverso», è il messaggio del presidente Sciotto, esprimendo la propria visione: «Sarebbe più giusto e logico discutere e accordarsi prima del 30, senza perdere altro tempo, per poi formalizzare. Passano altri giorni, mentre le altre società sono già pronte per partire. Chi ha intenzione di prendere il Messina, si faccia avanti così da raggiungere un accordo condizionato alle decisioni della Covisoc. Io sono ancora qui ad aspettare. Già per l’iscrizione è trascorso un mese e, poi, ho dovuto fare i salti mortali. Anzi, in un giorno e mezzo, sono riuscito ad avere non una ma due fideiussioni pronte da presentare per essere sicuro».

La porta per una eventuale trattativa, dunque, è ancora aperta e, nei giorni scorsi, le parti hanno avuto altri contatti senza, però, arrivare a una conclusione. Non si potrà aspettare troppo, per non accumulare ritardi come già accaduto in passato. Con Sciotto o con una nuova proprietà, si dovrà fare presto e cominciare a organizzare il ritiro pre-campionato e allestire la squadra, facendo chiarezza su ruoli dirigenziali e programmi in primis.