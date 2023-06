Cessione Acr Messina, Mannino torna a parlare: "Pronto a incontrare Sciotto, troviamo accordo sui debiti e la chiudiamo subito"

«Tra due o tre giorni sapremo qualcosa in più e capiremo cosa succederà», il presidente Pietro Sciotto nell'intervista di questa mattina a Gazzetta del Sud ha lanciato il messaggio a chi vuole acquistare il Messina. Aggiungendo poi: "Chi ha intenzione di prendere il Messina, si faccia avanti così da raggiungere un accordo condizionato alle decisioni della Covisoc". E la risposta di Fabrizio Mannino è arrivata, anzi a dire il vero la mossa dell'imprenditore di origini siciliane risale a ieri. Il gruppo Mannino domenica ha inviato una Pec al presidente Sciotto, che a sua volta ne aveva mandata una sabato 24.

Oggi l'imprenditore ribadisce la sua posizione: "I miei consulenti sono a Messina da due giorni, sono pronto a incontrare di persona il presidente Sciotto e a chiudere la trattativa. Aspettiamo la consegna di tutta la documentazione per determinare il valore della cessione e stabilire le condizioni di vendita con le garanzie reciproche sui debiti e sui pagamenti. Sono prontissimo a sedermi col presidente, che ha dimostrato la sua passione per il Messina iscrivendo la squadra, e concludere in brevissimo tempo la trattativa". La prima offerta di Mannino era di due milioni di euro, ma dopo l'iscrizione e le spese sostenute dal presidente Sciotto è chiaro che la proposta sarà fatta al rialzo. A condizione - pare dalle parole di Mannino - che sui debiti ci sia chiarezza e siano individuati percorsi comuni. Un incontro potrebbe essere fissato tra le parti già oggi, in caso domani mattina una video call tra le parti potrebbe sbloccare ulteriormente la situazione.

Se dovesse saltare definitivamente l'accordo con Mannino, atteso in città nelle prossime ore, il presidente Pietro Sciotto avrebbe due possibilità. Andare avanti da solo con una gestione minimalista oppure agevolare l'ingresso in quota di altri soggetti che nel frattempo hanno chiesto informazioni e sono rimasti nell'ombra in attesa degli eventi.